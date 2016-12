Notte di San Lorenzo, tra stelle e desideri

Latra stelle e desideri è la più emozionante di tutto l'anno. La data dell'evento tanto atteso è alle porte e non avete ancora idea di dove trascorrerlo? Non vi preoccupate, prendete carta e penna e segnatevi il luogo che più vi piace tra quelli elencati qui di seguito. Piogge stellari e luoghi indimenticabili vi aspettano per relizzare i vostri sogni più belli.

A BORDO DI UNA SPIDER LUNGO IL LAGO DI GARDA – Siete degli inguaribili romantici d'altri tempi? Bene, Slow Drive organizza emozionanti itinerari lungo il lago di Garda a bordo di una spider vintage per inoltrarsi nelle stradine più buie e lasciarsi incantare dalla pioggia sfavillante delle Perseidi insieme all'anima gemella. Slow Drive oltre a fornire la macchina consiglia percorsi personalizzati, cercando gli angoli più interessanti da raggiungere, tra Sirmione, Peschiera del Garda, verso Lazise, Bardolino.

Inoltre grazie ad un’applicazione dello smartphone riuscirete ad avere un quadro completo della mappa celeste. Puntandola al cielo, potrete conoscere i nomi di tutte le stelle. Infine affittando l'automobile riceverete il kit del perfetto pilota in omaggio, con il decalogo dello slow-driver, mappe ed itinerari, la scheda descrittiva del veicolo, la copertura assicurativa RC, furto ed incendio e assistenza meccanica. Per maggiori informazionI: www.slowdrive.it

CALICI DI STELLE NEL SUD DEL CHIANTI - Alla Fattoria del Colle nel sud del Chianti la notte del 10 agosto si festeggia con buon calice di vino. La manifestazione si chiama per l'appunto Calici di Stelle e offre, per chi lo desidera, una cena a buffet con dieci piatti tipici del territorio tra cui una tartara di chianina realizzata per l'occasione (costo 28€ a persona). E' richiesta la prenotazione allo 0577 662108. Dalle 22 poi l'evento si arricchisce di musica con "Stelle della musica e del vino " che fino a mezzanotte allieterà la serata ai commensali fino al brindisi finale.

Il programma della degustazione è in crescendo: Rosa di Tetto IGT 2012, Il Drago e le 8 colombe IGT 2010, Cenerentola DOC Orcia 2008, Brunello di Montalcino DOCG 2008, Brunello Riserva 2004. Ad accompagnare i vini di Donatella Cinelli Colombini piccoli assaggi intriganti, come i biscotti del contadino, con anice e zenzero. Infine, per chi vuole trattenersi un giorno in più nella splendida campagna toscana, c'è un pacchetto studiato "ad hoc" in occasione di Calici di Stelle al costo di 164€ ogni due persone.

ASTROGASTRONOMIA IN QUEL DI PIACENZA – Il luogo è il Castello di Gropparello di Piacenza, l'evento è “Sogni, Desideri e Filtri D’Amore sotto le Stelle” in data 14 agosto. La manifestazione propone pietanze preparate dalla chef Amelia dell’Amorosa nella Taverna Medievale (ore 20.30) durante la cena animata da discussioni sulle stelle, commensali d'eccezione come Niccolò Copernico e un brindisi campestre nel Cortile del Castello. I commensali verranno vestiti rigorosamente con costumi d’epoca.

Il menu? Corona di culaccia piacentina con giardiniera di verdure e Crostino noir con formaggio filante e acciughe. Il primo è a base di Testaroli alle zucchine e Ravioli di rucola al burro e grana, per poi passare all’Arrosto di vitello alla senape, accompagnato da patatine al burro. Per finire, Bavarese di fragole e cioccolato e bevanda delle Americhe in tazzina. Il tutto poi verrà annaffiato con vino Gutturnio Doc