Valtellina: trekking e appuntamenti musicali

TREKKING LUNGO LO STORICO SENTIERO ROMA - Dal 5 al 9 agosto, in Val Masino ci si dedica al trekking sul celebre Sentiero Roma. Il sentiero in questione è sicuramente una delle più belle alte vie delle Alpi e offre una traversata in quota (oltre 2000 m) lungo un itinerario che va a toccare tutti i rifugi della Val Masino, dal Rifugio Omio al Rifugio Ponti. Cinque giorni accompagnati da una guida alpina, lungo uno dei trekking più avvincenti delle Alpi, ai piedi delle imponenti pareti di granito del Pizzo Badile (3.300 metri slm) e del Monte Disgrazia (3.678 metri). Ampie traversate in vallate selvagge, salite di passi impegnativi e panorami mozzafiato sono le caratteristiche di questo famoso itinerario.

La lunga attraversata del sentiero Roma richiede preparazione fisica ed esperienza. Anche se i passaggi più difficili sono attrezzati con corde fisse e forniti di un’adeguata segnaletica per consentire anche ai meno esperti di godere in egual modo di questa esperienza indimenticabile, è consigliabile viaggiare accompagnati da una guida alpina. E se poi vi venisse voglia di alloggiare per qualche giorno: 5 giorni (4 notti), comprensivi di trattamento di mezza pensione nei rifugi e guida alpina al seguito costano 480 euro. Per informazioni: Ass. Guide Alpine Val Masino. Infine per gli amanti della buona musica il 14 agosto il rifugio Zoia (parcheggio poco distante per i più pigri che non vogliono salire a piedi) propone un bellissimo concerto voce e arpa della Celtic Harp Orchestra, mentre il 25 agosto appuntamento all’Alpe Ventina presso i rifugi Gerli Porro e Ventina per l’esibizione jazz del Corrado Stuffo Quartet.