Il Lago di Livigno diventa navigabile

Sabato il lago diventa ufficialmente navigabile. E con l'inaugurazione, prevista per le ore 17 alla presenza del pluricampione olimpico di canoa, si apre una nuova era per il lago. Il tema dell'acqua si aggiunge all'offerta turistica estiva di Livigno aggiungendo un tassello importante per una perfette vacanza tra le Alpi. A voi non resta che preparare l'attrezzatura per poi lasciarvi andare alle onde di uno dei laghi più belli d'Italia.

UN LAGO... DI SPORT ACQUATICI – Il Lago di Livigno, dal 3 agosto, sarà navigabile per imbarcazioni non a motore fino a 6 mt di lunghezza e 1,5 mt di pescaggio. Una bella novità per tutti gli appassionati di sport acquatici e amanti della montagna che vedranno realizzato il loro sogno di unire le loro passioni in un unico luogo. Allora, se anche voi siete tra quelli sappiate che l'offerta turistica estiva di Livigno apre le porte al kayak, al kitesurf, al SUP, al windsurf, al canottaggio e alla barca a temi. I

l programma dell'inaugurazione del Lago di Livigno è il seguente: alle ore 14 ci saranno momenti d'animazione e giochi per i più piccoli e, per chi lo desiderasse, ci sarà la possibilità di provare gratuitamente le barche, i kayak e i SUP. Alle ore 17 ci sarà il taglio del nastro ufficiale con Antonio Rossi, il Sindaco Damiano Bormolini, il Presidente di APT Luca Moretti e altre autorità locali. Infine dalle 17.30 alle 18.00 verrà offerto un buon aperitivo a tutti i presenti. E se proprio non avete idea di dove alloggiare l'Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort è una delle vostre possibili scelte.

"Lungolivigno Summer Special" con 7 notti al prezzo di 6 e 4 notti al prezzo di 3 se si soggiorna durante la settimana (l'offerta non è valida durante le due settimane centrali di agosto) e dal 18 luglio al 18 agosto la proposta inerente al mese dell'Ayurveda, ma anche escursioni quotidiane in compagnia di una guida, supporto tecnico per chi desidera organizzare il proprio trekking in autonomia e offre un servizio di noleggio dell'attrezzatura. Per maggiori informazioni: www.lungolivigno.com

UN PO' DI TREKKING – Dopo tanti sport acquatici vi è venuta voglia di avere i piedi ben piantati a terra? Bene, le stesse cime che si specchiano nell’acqua possono diventare per voi lo scenario di fantastici trekking. Dal lago di Livigno si può infatti partire alla scoperta delle sorgenti del fiume Adda. Il cammino porta lungo un bellissimo sentiero attraverso la val Alpisella. Un itinerario poco impegnativo e alla portata di tutti, mentre chi vuole faticare un po’ di più non deve perdersi l’ascesa alla Cima Fopel.