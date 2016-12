Villa della Regina, il salotto delle signore

Dopo aver assaggiato i celeberrimi savoiardi e anche qualche gianduiotto nelle vie centrali di Torino siamo pronti per fare una passeggiata fino alla elegante e barocca Villa della Regina, costruzione seicentesca posta in posizione panoramica

In questo viaggio ci facciamo accompagnare da www.myownitaly.com , sito di viaggi e turismo che propone una scoperta del nostro territorio anche lontano dalle mete più note e conosciute e che ci aiuta a raccontarvi la Villa della Regina.

Situata alla base della collina che guarda sul Po e su Torino, la Villa è posta sullo stesso asse che parte dalla Gran Madre di Dio. Vi si accede da un lungo viale d’accesso in salita, e all’arrivo si è salutati da una piazza-terrazza ellittica chiamata il Gran Rondeau. Proprio al centro è collocata una fontana tonda, con una statua di Nettuno, affiancata da due scenografiche scalinate che portano alla terrazza superiore.

La Villa fa parte delle Residenze Sabaude in Piemonte e fu realizzata nel agli inizi del Seicento per volontà del principe cardinale Maurizio di Savoia; venne poi ristrutturata su progetto di Filippo Juvarra, che nella prima metà del Settecento prestò attenzione soprattutto alla villa in rapporto al complesso dei giardini. La residenza ducale infatti costituì un modello per le "vigne" e le ville dell'aristocrazia e della borghesia: la Villa, al centro dei giardini all'italiana, si sviluppa al Piano Nobile dal grandioso salone centrale.



Inizialmente chiamata “Villa Ludovica” , venne poi denominata Villa della Regina a causa del fatto che fu la dimora preferita di due regine mogli di regnanti sabaudi, Anna Maria di Orléans e Maria Antonia Ferdinanda di Spagna (spose rispettivamente di Vittorio Amedeo II e Vittorio Amedeo III). In particolare la Villa era considerata il "giardino segreto" di Anna di Orleans, dove ella consumava le sue passioni amorose clandestine.

Circolava addirittura una leggenda secondo la quale la regina, per evitare gli scandali, nascondesse i suoi amanti in una botola segreta che conduceva in un tunnel così ripido che questi morivano schiantandosi violentemente al suolo. La Regina Anna morì poi nella Villa nel 1728.