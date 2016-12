Alto Adige: vacanze magiche e in fattoria

Ina quota duemila metri, sull’fino alla fine di agosto si va a spasso per, frae – perché no? – rilassanti. Per i viaggiatori più piccoli l’esperienza dell’ “universo in fattoria” sarà eccitante, perché li coinvolgerà nei ritmi di vita vera del lavoro nei masi alpini: il contadino Walter nella sua stalla al maso Zerund a Castelrotto insegna a mungere la mucca e mostra ogni passaggio che il latte subisce prima di arrivare nella tazza della colazione e prima di diventare yogurth (tutti i martedì dalle 10 alle 12).

Chi ama i cavalli rimane estasiato nell’assistere alla ferratura degli zoccoli che si pratica al Maneggio Unterlanzin a Castelrotto, dove poi ognuno si può cimentare nella pulizia dei meravigliosi cavalli prima di salire in sella per una eccitante cavalcata secondo uno degli stili che si preferisce. Si esce da quelle scuderie con un ferro di cavallo come ricordo portafortuna (tutti i lunedì dalle 14 alle 17). E poi c’è il contadino Max, che nel suo Mulino Malenger aspetta grandi e piccoli per raccontare e mostrare la storia del grano: dalla separazione del chicco dalla spiga, al versamento dei chicchi nel mulino, alla messa in moto del mulino e trasformazione della farina che viene poi setacciata (appuntamenti i mercoledì dalle 10 alle 11.30). Solo così si può ottenere l’ingrediente fondamentale per la preparazione del pane, procedimento nel quale ci si può cimentare alla baita Laranzer Schwaige sull’Alpe, seguendo le indicazioni riguardanti gli ingredienti, la tecnica di impasto, la lievitazione, e la cottura, finchè poi non si arriva alla parte più appagante, la degustazione del pane caldo con burro e marmellata oppure con speck e formaggio: il meritato “happy end” dopo il grande impegno (appuntamento il venerdì dalle 10 alle 12).

Anche la notte riserva emozioni memorabili nel caso si decida di pernottare sull’Altipiano più grande d’Europa. I suoni della natura, la voce degli animali, la sensazione di poter toccare il firmamento e la suggestione delle leggende delle streghe che vissero qui rendono la notte viva come mai. La passeggiata notturna “a caccia di fate e folletti” viene organizzata per far passare la paura del buio anche ai bambini più timorosi, mentre per i più coraggiosi c’è una camminata da brivido, illuminata solo dalle torce elettriche per orientarsi nella notte fatata dei boschi.

All’alba (incantevole vista da quassù) si deve provare a rotolare giù per i leggeri pendii sull’erba soffice dell’Alpe. Per tornare tutti felicemente bambini.