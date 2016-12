La Puglia, tra "lame" e masserie

Al centro di questa zona, a metà strada circa tra Bari e Brindisi, tra le colline e il mare, sorge lun grazioso centro di origine medievale che conserva nel suo centro storico tutto il fascino degli antichi borghi pugliesi, con le case bianche, le strade lastricate di pietra lucida, archi, viuzze e piazzette. Dopo varie dominazioni e scorrerie, nel XIV secolo Fasano è diventata Feudo dei Cavalieri di Malta, ma il momento di gloria della città scocca nel 1678, quando dopo un'eroica resistenza, i fasanesi riescono a respingere i Saraceni. L'evento viene commemorato tutti gli anni nel mesi di giugno, con la grande festa della Scamiciata , tra cortei storici, luminarie, balli e canti in piazza, in cui la gioia e l'intensa partecipazione dei fasanesi mostra quanto sia vivo il senso di appartenenza e l'identità storica dell'intera cittadinanza. Oltre a passeggiare per le graziose strade del centro, merita una visita il Museo della Casa alla Fasanese (situata in Piazza Mercato Vecchio), in cui sono ricostruiti fedelmente, in uno degli edifici più antichi della cittadina, edificato in tufo, alcuni ambienti tipici e originali delle abitazioni locali del XVI secolo. Da vedere anche la bella chiesa di San Giovanni.