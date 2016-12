Dolomiti friulane: montagna dal gusto autentico

Questa regione di splendide montagne si trova nel Friuli Occidentale, in provincia di Pordenone e vi si arriva facilmente grazie agli ottimi collegamenti stradali: si tratta del luogo ideale per abbandonarsi al contatto con la natura lontano dal turismo di massa, per una vacanza con tutta la famiglia all'insegna del più puro relax, ma anche dello sport attivo, e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Gli amanti della montagna trovano infinite possibilità di escursioni di ogni livello di difficoltà, dalla semplice passeggiata tra prati e boschi al trekking più impegnativo, nel Parco Regionale delle Dolomiti Friulane, il più vasto del Friuli-Venezia Giulia, con quasi 37mila ettari di natura intatta e selvaggia, dominata dalla guglia di 300 m del Campanile di Val Montanaia. La natura dà spettacolo anche al Parco del Prescudin, oasi naturalistica in cui vivono molte specie rare di fiori e arbusti, dove si arriva dopo aver risalito la Valcellina, con il suo spettacolare orrido e le pareti di roccia che attirano i climbers di tutto il mondo; Chi cerca invece l'animazione e i servizi di un centro abitato ben attrezzato trova tutto quello che serve a Piancavallo, nota e attrezzata località di sport sia invernali che estivi. Sono da visitare anche Poffabro e Frisanco, celebri per le loro case di pietra e annoverati tra i "Borghi belli d’Italia", e Casso, sullo sfondo della diga del Vajont di cui nel 2013 ricorre il 50° anniversario della tragedia.

possono fare base a, punto di partenza per lunghi trekking, spettacolari arrampicate e, d’inverno, di traversate sci alpinistiche e scalate sulle cascate di ghiaccio., invece, con il Nordic Life Park, è l'ideale per gli appassionati di nordic walking, con itinerari anche di più giorni. Qui, chi ama gli animali non può non visitare ildove vengono curati e poi rimessi in libertà tanti uccelli feriti. Sempre per gli amanti degli animali a, sede del Parco Dolomiti Friulane, si trovano il Recinto faunistico di Pianpinedo (35 ettari di montagna, in cui vivono in libertà caprioli, cervi, stambecchi) e il Sentiero botanico. E ancora ci sono forre e grotte: le più spettacolari sono quelle di Pradis aNon mancanoincantevoli come quello, azzurrissimo, di Barcis, e tanti torrenti impetuosi, un vero paradiso del canyoning e del rafting.