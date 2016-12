Idee per una vacanza "anti crisi"

È proprio ora di una bella vacanza ma vi spaventano i costi da affrontare? Non vi preoccupate, qui di seguito troverete tante idee "anti crisi" al mare e ai monti, per non rinunciare al meritato svago estivo. I benefici delle ferie iniziano ben prima della partenza vera e propria e perdurano anche molto tempo dopo il rientro. È bene dunque non rinunciarvi neanche in tempi di crisi. A voi la scelta della meta ideale...

A Riccione l'Imu va in vacanza. il Consorzio Riccione Turismo (Tel. 0541.390084, www.visitriccione.com ), infatti, ha deciso di convertire in buoni vacanza la quota pagata nel 2012 per la tassa sulla prima casa. L'iniziativa ha il nome di "RICCIONE trasforma l'IMU nella tua VACANZA", e vede gli albergatori della zona impegnati a trasformare, fino al 4 agosto e dal 1 al 30 settembre 2013, l'IMU in buoni del valore di 150 euro per gli hotel a 1 stella, di 200 euro per gli hotel a 2 stelle, di 250 euro per gli hotel a 3 stelle e di 300 euro per gli hotel a 4 e 5 stelle.

Se la vostra vacanza è in famiglia i Ricci Hotels, sulle spiagge dell'Adriatico, (Numero verde gratuito: 800 014 040 www.riccihotels.it ) regalano la vacanza ai nonni. Unica condizione: il nucleo familiare deve essere composto da due genitori, due bambini e due nonni. In formula Residence, l'appartamento trilocale per 6 viene offerto al prezzo di un bilocale per 4 (a partire da 550 euro a settimana); in formula Hotel invece sulla seconda camera per i nonni, oltre a quella dei genitori a prezzo pieno (a partire da 55 euro a persona al giorno), viene applicato uno sconto del 20%. I programmi di animazione dal lunedì alla domenica fanno divertire i bambini con la complicità di Marino il granchio Bagnino e allo stesso tempo fanno rilassare gli adulti.

A Rimini, invece, l'Hotel Helvetia Parco di Rimini (Tel. 0541.734734, www.italyfamilyhotels.it ) propone l'offerta "W I NONNI" che prevede il rimborso del biglietto del treno, trasferimento A/R dalla Stazione all'hotel, nessun supplemento in caso di soggiorno in camera singola. E se in compagnia dei nipotini, i nonni avranno diritto all'ingresso gratuito ai parchi tematici, tutti i servizi specifici di un Italy Family Hotel e i bimbi non pagano! L'offerta è valida nel mese di settembre per un soggiorno minimo di 5 notti salvo disponibilità. Prezzi a partire da 51 euro a persona al giorno con trattamento di pensione completa.

OSTELLI VISTA MARE - Chi pensa che le camere con vista siano solo patrimonio degli hotel più sontuosi non conosce Hostelsclub.com, il portale che riunisce oltre 20.000 ostelli in tutto il mondo. A 50 metri dalla spiaggia di Barceloneta (Spagna), il Bedcelona Barceloneta Beach Club & Rooms dispone di dormitori e camere private con vista panoramica. Prezzi da 18 euro a persona a notte in camerata. A Fuerteventura invece c’è il Sol y Mar Beach Flag, un surf hostel, con tanto di party sulla spiaggia ogni venerdì! Prezzi da 15 euro a persona per notte in camerata. Arriverete come stranieri e ve ne andrete come amici al - Chi pensa che le camere con vista siano solo patrimonio degli hotel più sontuosi non conosce Hostelsclub.com, il portale che riunisce oltre 20.000 ostelli in tutto il mondo. A 50 metri dalla spiaggia di Barceloneta (Spagna), ildispone di dormitori e camere private con vista panoramica. Prezzi da 18 euro a persona a notte in camerata. Ainvece c’è il, un surf hostel, con tanto di party sulla spiaggia ogni venerdì! Prezzi da 15 euro a persona per notte in camerata. Arriverete come stranieri e ve ne andrete come amici al Big Chill - Beach Hostel & Suites di Lagos (Portogallo) con prezzi da 12 euro a persona per notte.