Vacanza in masseria, al trullo o al dammuso

DAL VENETO ALLA SICILIA, PER RISCOPRIRE IL PASSATO - In Veneto, nei pressi di Treviso, c'è Relais Monaco. Nato all'interno di una Villa Veneta dell’800, l’hotel dispone di 79 ampie e spaziose stanze, ognuna con un sontuoso bagno in marmo e favolosa vista sul parco, la piscina e il vigneto che circonda la struttura. L’eleganza degli arredi d’epoca fa rivivere il fascino d’altri tempi in un contesto moderno e accogliente. Qualche appunto sulle Ville Venete: la Villa Veneta è una tipologia di residenza patrizia che ebbe sviluppo, dalla fine del 1400 alla fine del 1800, nelle aree agricole dei Domini di Terraferma. Oggigiorno le zone maggiormente interessate dalla loro presenza sono la Riviera del Brenta, e alcune pianure del Friuli-Venezia Giulia.

Spostandoci dal Veneto all'Umbria, ad attendervi c'è il Park Hotel ai Cappuccini, un ex monastero del XVII secolo. Sapientemente ristrutturato e trasformato in una struttura ricettiva di alto livello, l'hotel racchiude oggi antichi spazi riadattati con i più moderni comfort. La sua storia come monastero dei frati Cappuccini comincia dal 16 febbraio 1640 e dell'antica tradizione monastica dell’hortus sanitatis, dove venivano coltivate le piante medicinali sotto la direzione dei monaci speziali nasce la farmacia Monasticum all’interno della quale sono reperibili molti dei prodotti legati all’antica tradizione come il nocino, il laurus, lo spirito energetico e lo spirito per il sonnellino. Situato vicino al centro di Gubbio, questo hotel dispone di 92 stanze ricavate dalla parte antica del monastero dove l’ospite potrà godere dei migliori comfort per un relax senza eguali. Qualche appunto sui monasteri: la struttura del monastero è un edificio, o un gruppo di edifici, nato dopo l'epoca delle persecuzioni dove vive una comunità di monaci o monache. Per molti secoli i monasteri erano delle vere e proprie città economicamente autosufficienti e centri importanti per la trasmissione della cultura classica. Qui, infatti, venivano copiate le opere antiche.

In Toscana, invece, a pochi chilometri da San Gimignano è situato il Casolare Le Terre Rosse: un complesso di abitazioni rurali immerse nel verde della campagna toscana, dove l’ospite può godere della tranquillità più assoluta. Questo antico casolare, ristrutturato mantenendo intatto lo stile dell’epoca, dispone di un parco privato di 40.000mq, piscina esterna, ristorante con cucina tipica toscana, più di 50 stanze e 4 appartamenti. L’arredo varia dal rustico classico al moderno in ambienti intimi e curati nel dettaglio.