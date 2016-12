Pic-nic: una giornata en plein air

Dite la verità, con l'arrivo della bella stagione è aumentato in voi il desiderio di vivere dei momenti in completo relax, magari distesi su un bel prato gustando tante prelibatezze? Bene, allora state desiderando di vivere uno dei riti più famosi e legati alla stagione primaverile: il picnic. L'Idea in voi è chiara ma non sapete dove andare per godere del vostro "cestino"? Ecco a voi un elenco di alcuni tra i più bei luoghi italiani dove poter trascorrere qualche ora di vero relax, tra un panino, un dolcetto e un buon calice di vino.

DALLA VALLE D'AOSTA AL LAZIO TRA SPIAGGE E PRATI - Per chi vive in Valle d'Aosta, a Courmayeur, nel bosco del Miage, o a La Thuile tra larici e abeti rossi, ci sono diverse aree dedicate ai pic-nic. Spostandoci verso la Lombardia, un altro luogo adatto ai pic-nic è il parco scientifico sulle rive dei Laghi di Mantova. Mentre in Franciacorta, la celebre area vitivinicola a sud del lago d'Iseo, si possono fare splendidi pic-nic nei vigneti dell'azienda agricola “Il Mosnel”, di Camignone (Brescia). Su prenotazione, Il Mosnel fornisce uno zaino (minimo per due persone), con vino Franciacorta.

L'azienda fornisce salumi, formaggi, pane e tutto l'occorrente per passare qualche piacevole ora tra i filari delle viti, in piena libertà e nel posto che più piace ai gitanti. In caso di gruppi di un certo numero di persone, è possibile anche farsi allestire uno spazio con sedie e tavolini, per maggiore comodità. A richiesta è anche possibile noleggiare biciclette per una passeggiata a due ruote nei vigneti. Il Mosnel si trova a pochi chilometri dall'uscita autostradale di Ospitaletto, sulla A4, a metà strada circa tra Brescia e Bergamo e a breve distanza dal Lago d’Iseo. E' anche possibile visitare l'azienda, ospitata in antichi locali di grande valore storico, e la sua cantina. Per informazioni e prenotazioni sito Internet http://www.ilmosnel.com/