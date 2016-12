San Gimignano: tra torri e zafferano

Un dedalo di viuzze dal sapore antico, cento botteghe con prodotti di ogni genere, dalla pelletteria alle ceramiche, alle eccellenze enogastronomiche locali, piazze e angoli suggestivi come salotti: siamo ail borgo toscano dalledal 1990 patrimonio dell'Umanità Unesco e meta tradizionale del turismo che gravitaOggi come nel Medioevo, quando transitavano i pellegrini in viaggio verso Roma lungo la Via Frncigena, il viaggiatore trova qui uno skyline all'insegna del verticale che è valso alla città toscana il soprannome di

La prima caratteristica di San Gimignano che colpisce il visitatore è ovviamente legata alle Torri, che nel Trecento erano settantadue, sedici della quali sono giunte fino a noi. Ogni famiglia benestante ne se costruiva almeno una, per mostrare il proprio potere economico. La torre infatti era, in epoca medievale, il più importante simbolo di potenza e di ricchezza: il processo costruttivo non era infatti semplice né economico. Occorreva cavare i materiali per la costruzione, trasportarli fino in città, porre in opera la struttura: un processo costoso che potevano permettersi soltanto le famiglie più abbienti, dedite all'attività mercantile e usuraria. La gara era dunque nell'edificare torri sempre più alte, proprio per dimostrare la propria potenza.

Nel Medioevo il Comune visse il suo periodo più florido, anche perché era attraversato dalla Via Francigena, una delle principali vie di comunicazione di quell'epoca: inizialmente aperta dai Longobardi, divenne nell'Alto Medioevo l'itinerario dei pellegrini che, soprattutto dalla Francia, si dirigevano a Roma per ricevere le indulgenze. Il paese era un importante punto di riferimento per i viaggiatori che necessitavano di ospitalità e assistenza.

Le prime torri

nacquero in zone un po' isolate, anche se quelle che si sono conservate fino ad oggi costituiscono parte del centro urbano. Era anche molto diverso il modo in cui si viveva nella torre. Gli ambienti all'interno erano piccoli, in genere un metro per due, poche le aperture, mentre lo spessore murario di circa due metri garantiva fresco in estate e caldo in inverno. Quasi a tutte le torri venivano addossate strutture in materiali deperibili come legno e terra, che contenevano quanto serviva alla vita quotidiana.





L'abitazione non si estendeva per tutta l'altezza della torre, ma la sfruttava solo in parte: al piano terreno c'erano le botteghe, al primo piano le camere e, più in alto, la cucina. Questa disposizione degli ambienti, che a noi pare curiosa, seguiva in realtà le più elementari regole della sicurezza: la cucina, dove si accende solitamente il fuoco, era al piano abitato più alto, in modo da non bloccare le vie di fuga in caso di incendio.



Se le torri di San Gimignano sono note in tutto il mondo, forse è meno conosciuta un'altra eccellenza locale: lo zafferano, la cui coltivazione è stata reintrodotta nel 1999; dal 2005 qui si ottiene il primo zafferano europeo ad avere la DOP (Denominazione d'origine protetta). Di grande pregio è anche la produzione vitivinicola del Vernaccia, uno dei vini bianchi italiani più pregiati e con denominazione DOCG, prodotto in questo territorio fin dal XII secolo: Dante Alighieri ne parla già nella sua Divina Commedia, a proposito di Papa Martino IV, troppo goloso di trote alla Vernaccia.