Liguria: parchi avventura e fattorie

La Liguria è una di quelle mete perfette per una bella vacanza in famiglia. Oltre alle sue splendide spiagge, la regione offre infatti moltissime fattorie didattiche e parchi avventura . Luoghi adatti per chi desidera trascorrere un weekend o una lunga vacanza in compagnia dei propri figli, senza mai annoiarsi! Ecco a voi qualche suggerimento su dove e cosa fare nella bella regione.

- In, natura fa rima anche con avventura, il filo conduttore che lega moltiamati tanto dai bambini quanto dagli adulti. Non lontano dal mare di Sestri Levante e delle 5 Terre, ila Tavarone (SP) sorge in un Sito diInteresse Comunitario (SIC) di notevole importanza ambientale per la sua biodiversità. La proprietà comprende 150 ettari di monti, boschi e prati, con percorsi acrobatici su alberi realizzati con piattaforme aree in legno a diverse altezze collegate tra loro con Ponti Tibetani, Nepalesi, Liane e la Superteleferica più lunga d’Italia accessibile dai 10 anni in su. Il parco comprende anche l’Agriturismo Giandriale e la sua azienda agricola, anch’esse parte della rete delle fattorie didattiche, con possibilità di ristoro, alloggio e molte altre attività.

Per saperne di più sulle fattorie didattiche in Liguria:

Mentre se per i vostri piccoli la gioia maggiore è di passare qualche giorno a contatto con gli animali l’azienda agrituristica, asi colloca come la scelta perfetta. La fattoria alleva bovini, caprini, equini, suini e animali di bassa corte. Una vera oasi di pace e natura. L’azienda agrituristica- dove si produce latte vaccino e caprino e si allevano vacche da latte di razza Cabannina, maiali, pony e asini – offre la possibilità di sperimentare con le proprie mani l’arte della preparazione del formaggio.

- Una modalità di turismo intelligente, sempre più in crescita, è quella delle. Qui i ragazzi hanno la possibilità di apprendere attraverso l’osservazione, l’ascolto, il contatto diretto e i laboratori pratici. La visita in fattoria permette infatti di acquisire comportamenti alimentari corretti e consapevoli, conoscere e valorizzare le produzioni tipiche e sviluppare una cultura volta alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Tra le più interessanti di tutta la Liguria: il, un’azienda ad indirizzo prevalentemente florovivaistico dove gli ospiti possono degustare i prodotti tipici immersi in uno scenario di assoluta tranquillità.

Immersa nei boschi di abeti di Borzonasca (GE) e a soli 30 minuti dal mare e dalla neve, l'Oasi

Belpiano gestisce in esclusiva il gestisce in esclusiva il Parco Avventura Indian Forest, primo Parco Avventura costruito in Italia con ben sette percorsi distribuiti su una lunghezza di 1.500 metri. L'Oasi offre ospitalità presso l'Ostello Grande e l'Ostello Piccolo sia in autogestione che in pensione completa, e nelle case di vacanza Casa per Ferie e Casa degli Angeli.

Il Parco Avventura di Mendatica (IM) si compone di 3 percorsi suddivisi a seconda del livello di difficoltà: percorso verde (facile/propedeutico) a 1-1,5 metri di altezza con 10 piattaforme/attività; percorso blu (media difficoltà) a 4-6 metri di altezza con 10 piattaforme/attività; percorso rosso (difficile) a 6-8 metri di altezza con 5 piattaforme/attività. In questo parco di grande fascino, la sicurezza per tutti è sempre in primo piano: tutti i percorsi sono infatti dotati di una fune di sicurezza e ogni partecipante dispone di un’idonea attrezzatura che comprende imbracatura, moschettoni, carrucole, casco e guanti.