Scena: sui monti con i ranger dei parchi

A Scena (Schenna), grazioso centro di vacanze a pochi chilometri da Merano, in Alto Adige, ci sono ancora luoghi poco battuti dal turismo dove la natura è la protagonista unica e indiscussa della vacanza: sono questi i luoghi ideali per adulti e bambini. Aria pura, prati in fiore, ruscelli d'acqua fresca e boschi verdeggianti, per rilassare la nostra mente, sono anche i punti di forza dell'Alto Adige.

Prima che scoppi l'estate mucche, vitelli, pecore, capre se ne vanno in vacanza in malga, oltre il limite del bosco, dove l'erba è più sana. L'usanza di salire in malga è antica quanto la presenza dell'uomo sulle montagne e ora è possibile riviverla e farne l'essenza di una vacanza. Ad esempio, sulle alture che circondano Scena, c'è un "hotel" che rappresenta la sintesi di tutto questo: si tratta di un insieme di malghe a 1500 metri di altezza, raggiungibili con una funivia o attraverso una piccola stradina, completamente isolate dal resto del mondo. La struttura si chiama Taser e offre agli ospiti una dimensione spazio-temporale unica, i cui ritmi sono scanditi dalle condizioni atmosferiche e dalle attività organizzate in quota, ma con qualche significativa concessione al comfort. Ci sono una stalla, una chiesetta, ma anche la spa e la piscina. Grande attrazione del posto sicuramente il percorso a corde alte, tra i primi in Alto Adige, che consente anche ai bambini di provare l'esperienza del tree-climbing. E poi ancora sentieri che si perdono nella natura più pura ed incontaminata, dove diventa facile osservare le tracce dei conigli che rinnovano il pelo, degli scoiattoli che spezzano i ramoscelli degli abeti rossi, dei caprioli a caccia di erbette fresche. Il Taser è un autentico esempio della filosofia dei Familienhotels, un network che riunisce una trentina di alberghi nei quali è garantito un elevato standard qualitativo per le famiglie e un ricchissimo programma di intrattenimento che sfrutta tutte le bellezze naturali dell'Alto Adige.

Per questo i nostri alberghi sono tutti immersi nella natura e propongono programmi che hanno come unico scopo quello di introdurre grandi e piccini alla semplice e sana vita di montagna”. A raccontarlo è Johanna Torggler, responsabile dei Familienhotels dell’Alto Adige, che distilla ogni anno un nuovo programma di attività sempre più affascinanti, dedicati a genitori e figli. Si lascia consigliare anche dai Ranger come Pauli Senoner, guida del Parco naturale: “Crescere con il bosco nel cuore è diverso: insegna il rispetto, educa eticamente e può diventare una filosofia di vita. Insegno ai ragazzi questo quando siamo ospiti della natura nei nostri percorsi estivi di esplorazione”.

A manina con la pedagoga o con le guide dei parchi i bambini dai 3 ai 6 anni o dai 7 ai 12 (Campo Esplora Natura Mini e Junior) diventano veri e propri detective della natura con tanto di attestato finale: imparano a riconoscere le tracce lasciate dagli animali, a capire i segreti nascosti nel bosco, a vivere a stretto contatto con mucche, conigli, scoiattoli. "Giocare nei boschi, conoscere gli animali, imparare a rispettare l'ambiente che ci circonda conoscendolo meglio come ho avuto la fortuna di fare io sin da piccola, è una grande scuola e sviluppa meglio il carattere. Per questo i nostri alberghi sono tutti immersi nella natura e propongono programmi che hanno come unico scopo quello di introdurre grandi e piccini alla semplice e sana vita di montagna". A raccontarlo è Johanna Torggler, responsabile dei Familienhotels dell'Alto Adige, che distilla ogni anno un nuovo programma di attività sempre più affascinanti, dedicati a genitori e figli. Si lascia consigliare anche dai Ranger come Pauli Senoner, guida del Parco naturale: "Crescere con il bosco nel cuore è diverso: insegna il rispetto, educa eticamente e può diventare una filosofia di vita. Insegno ai ragazzi questo quando siamo ospiti della natura nei nostri percorsi estivi di esplorazione". Per informazioni sito Internet www.familienhotels.com/it

Ludovica Casellati