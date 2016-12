La Liguria tra cielo, mare e dimore di charme

Avete voglia di vivere qualche giorno in assoluto relax e all'insegna del romanticismo? In Liguria, il vostro sogno è realizzabile. Qui, infatti, tra dimore di charme, natura, mare, bio relais e antichi monasteri la vacanza diventa un'occasione non solo per conoscere luoghi di una bellezza sorprendente ma anche per immergersi completamente nel lato più “passionale” della regione.

LIGURIA, TERRA DI GRANDE FASCINO E ROMANTICISMO - La Liguria è una tra le regioni del nostro Paese che vanta la più ricca varietà paesaggistica, fatta di luoghi ricchi di poesia. E per vivere al meglio l'atmosfera unica di questa regione, nata dall’unione fra natura, tradizione e architettura e facilmente “respirabile” in ogni angolo di questo territorio, il modo migliore è di soggiornare in dimore di charme, bio relais e antichi ex monasteri distribuiti un po' in tutto il territorio, dalla costa all'entroterra. Da Levante a Ponente, la poesia dei luoghi si sposa naturalmente a quella di momenti irripetibili in location di grande fascino che si collocano come scenari perfetti per trascorrere giorni romantici e passionali.

Golfo del Tigullio, in provincia di Genova, il romanticismo trova ospitalità presso La Cervara, la storica abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino risalente al 1361. Uno splendido giardino all’italiana affacciato sul mare circonda la chiesa e il Chiostro cinquecentesco. A Noli, invece, per i più sentimentali c'è il complesso architettonico del chiesa di Nostra Signora delle Grazie, comunicante con il palazzo attraverso un arco che era anticamente il percorso che accedeva a Noli levante. Nel, in provincia di, il romanticismo trova ospitalità presso, la storica abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino risalente al 1361. Uno splendido giardino all’italiana affacciato sul mare circonda la chiesa e il Chiostro cinquecentesco. A, invece, per i più sentimentali c'è il complesso architettonico del Palazzo Vescovile , originario del 1239. Un’incantevole dimora di charme dotata di tutti i comfort contemporanei avvolti dal fascino dell’antico. Il sito su cui sorge il complesso è totalmente affacciato sulla baia e sul centro storico dell’antica repubblica marinara. Nel suo interno poi, è custodita anche l’antica, comunicante con il palazzo attraverso un arco che era anticamente il percorso che accedeva a Noli levante.

Riviera delle Palme è invece l'Hotel Punta Est, ubicato in una villa patrizia di fine Settecento e residenza estiva del Professor Delachi, compositore e musicista della Scala di Milano. Tutte le camere e suite della dimora si affacciano sulla spiaggia di Finale Ligure che dista pochi passi dall'albergo. Un luogo ricco di charme e di relax immerso nel verde, dove gli chef propongono piatti utilizzando il prezioso olio autoprodotto, e offrendo ai propri ospiti una spa particolarissima sita all’interno di una grotta naturale, dove scorre acqua da secolari stalattiti in vasche di legno o tagliate nel granito. Uno dei più affascinanti alberghi dellaè invece l'ubicato in una villa patrizia di fine Settecento e residenza estiva del Professor Delachi, compositore e musicista della Scala di Milano. Tutte le camere e suite della dimora si affacciano sulla spiaggia di Finale Ligure che dista pochi passi dall'albergo. Un luogo ricco di charme e di relax immerso nel verde, dove gli chef propongono piatti utilizzando il prezioso olio autoprodotto, e offrendo ai propri ospiti una spa particolarissima sita all’interno di una grotta naturale, dove scorre acqua da secolari stalattiti in vasche di legno o tagliate nel granito.

Riviera di Ponente spicca invece la stravaganza di Villa Grock, storico possedimento del “Re dei clown” Adrien Wettach, in arte Grock, dove l’utilizzo di svariati stili architettonici rispecchia il vasto mondo culturale e immaginifico del grande artista. In questo luogo incantato mistero e fantasia si uniscono per regalare atmosfere incantate a chiunque voglia concedersi un weekend di pura magia. Lungo laspicca invece la stravaganza di, storico possedimento del “Re dei clown” Adrien Wettach, in arte Grock, dove l’utilizzo di svariati stili architettonici rispecchia il vasto mondo culturale e immaginifico del grande artista. In questo luogo incantato mistero e fantasia si uniscono per regalare atmosfere incantate a chiunque voglia concedersi un weekend di pura magia.