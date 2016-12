Primavera nei Parchi più Belli d'Italia

Sembra che, a fasi alterne, sia arrivata la. Allora perchè non festeggiare questo lieto evento partecipando agli"green" proposti dai nostri? Ecco una selezione delle più belle manifestazioni proposte dai parchi e giardini d'Italia, per rifarsi gli occhi, le narici ed emozionare i cuori con quanto di più bello la natura ha da offrire.

PRIMAVERA ITALIANA TRA TULIPANI, NINFE E NARCISI - Il network nazionale di parchi e giardini italiani, ilparcopiubello.it, per chi ama i tulipani e i narcisi olandesi ma non ha poi tutto questo tempo e neanche la possibilità di raggiungere l'Olanda, consiglia l'evento "Messer Tulipano" presente nel parco del Castello medievale di Pralormo (To) fino al 1 maggio. Qui vi aspetta una straordinaria fioritura di oltre 75.000 tulipani e narcisi olandesi.

Sempre rimanendo in tema di tulipani e bulbi, dal 13 al 28 aprile, nei Giardini Botanici di Villa Taranto a Verbania (To) si svolge l’ormai tradizionale Settimana del Tulipano, durante la quale il giardino si “accende” di colori con oltre 80.000 bulbose in fiore, fra le quali il protagonista indiscusso è sempre lui, il tulipano. Nel Parco storico di Villa Litta di Lainate (Milano) invece il fine settimana dal 20 al 21 aprile è dedicato alla cultura del verde con la seconda edizione di Ninfeamus, la mostra mercato con stand di vivaisti, laboratori per piccoli orticultori e visite guidate pensate per far avvicinare grandi e piccoli ai temi della natura, dell'ecologia e ai comportamenti sostenibili.

A Como, invece, il parco botanico della Fondazione Minoprio di Villa Raimondi, tutte le domeniche fino al 28 aprile, festeggia la bella stagione con la manifestazione Fiori&Colori. I visitatori possono godere di colorate e splendide fioriture di tulipani, bulbi minori e viole; visitare la serra tropicale, il giardino mediterraneo e l'orto primaverile, oltre naturalmente alle collezioni primaverili arboree e arbustive del Parco, uno dei più ricchi patrimoni botanici lombardi. Amate le rose e il loro profumo così particolare? Allora il vostro luogo ideale è il parco del Castello Quistini a Rovato (BS). Il parco delle rose propone anche diversi itinerari a tema, tra cui “Tra rose, storia e leggenda”, pensato per condurre il visitatore alla scoperta di uno dei primi giardini bioenergetici in Italia.