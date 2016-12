Addio portiere, il check in diventa automatico

Il vecchiosta per andare in pensione: sono in arrivo anche in Italia leche di fatto rendono superflua la tradizionale figura del concierge. In ogni caso, allenon mancherannopronte ad aiutare i clienti che dovessero trovarsi in difficoltà.

Sono tre le strutture che presto apriranno nel nostro Paese, per iniziativa della compagnia alberghiera internazionale Sillks International Hotel Group, nata ad Honk Kong dove ha il quartiere generale, e che ha appena inaugurato l'ufficio di Londra, con il coordinamento di Europa, Africa, Medio Oriente. Gli hotel super hi-tech in arrivo in Italia sono il Park Silks Resort, a Vignola, in Costa Smeralda, che aprirà il prossimo 1 ottobre 2013, il Park Sillks Resort Hotel & SPA, ad Alassio, in Liguria, e il Park Sillks Hotel, a Messina, la cui apertura è in programma, dopo lavori di ristrutturazione, a fine 2014. Sono anche in corso trattative per altre acquisizioni a Roma, Milano, in Sardegna e in Sicilia: l'obiettivo del gruppo, guidato da Francesco Borrello, è una rete di oltre 50 alberghi entro il 2020.

Le tre strutture di prossima apertura in Italia – spiega Roberto Necci, che si occupa delle operazioni di sviluppo della nuova compagnia alberghiera in Italia, Grecia, Turchia e Malta - saranno quattro stelle contemporanei, dotati di alta tecnologia proprio per soddisfare le esigenze di clienti che vogliono essere costantemente collegati con il mondo. Tra le richieste più frequenti, sia da parte dei clienti business dei Paesi emergenti, ma anche da semplici turisti, ci sono i servizi rapidi, anche nell'accesso all'albergo, e di tecnologie sempre più avanzate, informatizzate e automatizzate.

Gli alberghi con ckeck in e check out automatici non sono una novità: nel nostro Paese ne esistono già alcuni, ma si tratta di singoli hotel, mentre in questo caso per la prima volta vengono introdotti da una compagnia alberghiera internazionale.