Le dieci case di design più belle d'Italia

foto Ufficio stampa Correlati Case di design in Italia Salone Internazionale del Mobile. Se desiderate vivere un po' della magica atmosfera, tutta design e stile ultramoderno, del Salone nei vostri viaggi in lungo e largo per lo Stivale, ecco la top ten, stilata da TripAdvisor delle più belle case vacanza d'Italia che si distinguono per il loro look moderno e dai contrasti d’effetto per soggiorni all’insegna dello stile e del design Dal 9 al 14 aprile, Milano apre le porte al mondo del design con il. Se desiderate vivere un po' della magica atmosfera, tutta design e stile ultramoderno, del Salone nei vostri viaggi in lungo e largo per lo Stivale, ecco la, stilata da TripAdvisor delleche si distinguono per il loro look moderno e dai contrasti d’effetto per soggiorni all’insegna dello stile e del design

DALLA VALLE D'AOSTA A VERONA, A TUTTO DESIGN - Per chi desidera vivere qualche giorno immerso nella bellezza delle montagne della Valle d'Aosta, in un atmosfera tutta design e calore, Vieilles Maisons d'Introd è l'alloggio adatto. Gli appartamenti, 5 in tutto, sono situati ad Introd, all'ingresso del Parco Nazionale del Gran Paradiso, a 15 chilometri di distanza da Aosta. L'alloggio, esposto a sud e situato al primo piano con una panoramica incredibile sui monti e sulla piazzetta del borgo, offre: un soggiorno e una cucina (con divano letto matrimoniale), una camera con 2 letti singoli, una camera matrimoniale con vasca idromassaggio (Teuco), un bagno con doccia. Alle montagne e ai verdi prati preferite vivere da vicino tutta la magia del design milanese? Bene, Milano offre diverse soluzioni veramente fashion. In zona Solari, c'è la possibilità di alloggiare in un loft con cucina a vista, arredi ultra moderni e cromoterapia. In pieno centro, vicinissimo al Duomo, vi aspetta invece un appartamento elegante e luminoso, con arredi e dettagli di stile total white. L'alloggio, un lussuoso appartamento di 250 metri, è arredato rigorosamente con mobili di design italiano. Sempre a Milano ma sui Navigli, vi attende un romanticissimo monolocale con mattoni a vista, perfetto per fuga a due...di design. L'appartamentino è situato al secondo piano di un edificio storico e affaccia sul cortile interno, garantendo massimo relax e privacy. Avete in mente di trascorrere qualche giorno nella città dell'amore per eccellenza? A Verona, nel cuore della città antica, tra il Duomo e Piazza delle Erbe, l'essenzialità semplice ed elegante di "Cadreghe" vi accoglierà per rendere unico e indimenticabile il vostro soggiorno in terra veneta.