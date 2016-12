Aspettando l'estate: ecco le isole più belle

Il tempo è ancora brutto, ma la voglia die disi fa sempre più viva. Ecco allora, per stuzzicare i desideri dei vacanzieri, lasecondo i viaggiatori della community di, che pubblica la speciale classifica dei. La più bella del mondo è, la più grande isola del Belize, in America Centrale. La nostrasi piazza al terzo posto d'Europa e prima in Italia.

Basati su milioni di recensioni e opinioni postate dai viaggiatori sul sito di Tripadvisor, questi riconoscimenti hanno premiato più di 100 isole in tutto il mondo, con classifiche dedicate ad Africa, Asia, Caraibi, Europa, Sud America, Sud Pacifico e Stati Uniti. Spiega Valentina Quattro, Senior Media Relations Manager di TripAdvisor in Italia: "Che stiate cercando un’isola idilliaca con palme e mare cristallino oppure un’isola che offra un’esperienza più culturale, troverete la giusta ispirazione in queste classifiche”

L’isola numero 1 al mondo si trova in Belize, stato situato nella parte istmica dell'America Centrale: è Ambergris Caye, la più grande del Paese, seguita dalle Isole Vergini Americane nei Caraibi con St. John al secondo posto, e da Bora Bora nella Polinesia Francese al terzo posto.

Rimanendo sempre in Campania, sono due le altre isole della regione ad aver conquistato i viaggiatori di tutto il mondo: Ischia, quarta in classifica e Procida, in sesta posizione. Cinque riconoscimenti anche alle isole siciliane, Lampedusa e Faviganana Ustica, Pantelleria e Vulcano. Completano la top ten l'Elba e La Maddalena

, invece, le isole più apprezzate sono le grechema la medaglia di bronzo spetta alla nostra, amata soprattutto per il suo mare blu, per la sua storia, mondanità e natura.