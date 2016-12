Primavera sulla Costa degli Etruschi

Passeggiare a piedi nudi sulladi: per dar slancio all’inizio di primavera basta provare il piacere di togliersi le scarpe e affondare sulla sabbia fine e umida dellapasseggiando per chilometri. Marina di Castagneto, Bandiera Blu Europea per le acque marine che lambiscono la lunga spiaggia (in alcuni punti centinaia di metri), già negli anni Cinquanta era frequentata da esigenti turisti italiani e stranieri in cerca di relax, bel mare, cultura e buona tavola.

Prendiamoci almeno una mattinata per scoprire il litorale, spengendo i telefoni, spogliandoci per un po’ dei ruoli che rivestiamo quotidianamente, camminando lentamente sui granelli di sabbia chiara. Un bel massaggio plantare. Si può procedere verso nord, in direzione Marina di Bibbona oppure verso sud, verso San Vincenzo. Guardando l’orizzonte sul mare si scorgerà senza fatica il profilo di un paio delle isole dell'arcipelago toscano, Elba e Capraia, talvolta anche Gorgona; troppo distanti invece le altre, Giannutri, Pianosa, Montecristo e Giglio; tutte insieme sono sette isole che, secondo la mitologia, erano le sette perle riemerse della collana che Venere aveva perso nuotando nel Mediterraneo. Questo sarà l’inizio della rigenerazione.



A pranzo ci si siede alla sobria e signorile tavola della Tana del Pirata ( www.latanadelpirata.net) , a Marina di Castagneto, nella terrazza affacciata sulla spiaggia, dove principe del menù è il pesce, fresco perché scelto dalle cuoche fra il pescato del giorno. Da provare lo “spaghetto esagerato” (con vongole, tartufi di mare, e crostacei siciliani), l’ottima catalana, e i dolci genuini come la “sfoglia del cavaliere” con crema chantilly e fragoline di stagione oppure caramello: una vera delizia del palato.

Che questa costa della Toscana sia attraente al punto da stimolare la creatività poetica lo si capisce non appena ci si imbatte nei celebri cipressi che Carducci cantò emozionato in “davanti San Guido”. Una volta arrivati all’incrocio per Bolgheri non riusciremo a resistere al desiderio di addentrarci in quel viale lunghissimo all’ombra dei cipressi, ripensando alle rime e ai banchi del liceo: “i cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono incontro e mi guardâr…”. L’armonia del borgo poi ci incanterà. I vicoli lastricati, gli antichi palazzi sullo sfondo degli odori delle ricche vigne e degli ulivi e le rondini che si librano nel cielo mentre le campane della chiesa rintoccano l’ora sono le esperienze sensoriali che rendono queste terre irresistibili per il turista in viaggio.