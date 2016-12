La Riviera del Brenta vista dal Burchiello

In, provincia di Venezia, sorge la. Terra la cui bellezza va assolutamente assaporata in, la tipica imbarcazione dei ceti veneziani più facoltosi. Una romantica minicrociera alla scoperta delle più belle ville e palazzi un tempo abitazioni dei nobili veneti.

UNA MINICROCIERA IN TERRA VENETA - Ogni anno, da marzo a ottobre, nella Riviera del Brenta, da Padova a Venezia e viceversa, parte una romantica crociera tra le Ville Venete a bordo di una delle più antiche imbarcazioni venete, il Burchiello. Un itinerario alla scoperta di tutte le bellezze artistiche e architettoniche di una delle Riviere più affascinanti del nostro Paese, lungo il percorso dell’antico Burchiello veneziano del ‘700. E se vi state chiedendo cosa sia il Burchiello, ecco a voi qualche delucidazione in merito. Il Burchiello era una tipica imbarcazione veneziana per trasporto passeggeri, dotata di una grande cabina in legno, con tre o quattro balconi, finemente lavorata e decorata utilizzata solo dai ceti veneziani più facoltosi per raggiungere dalla città le loro Ville in campagna.

Oggigiorno invece il Burchiello è una moderna e confortevole imbarcazione che propone una romantica minicrociera da Padova a Venezia (Padova, Stra, Dolo, Mira, Oriago, Malcontenta, Fusina, Venezia) o da Venezia verso Padova (Venezia, Fusina, Malcontenta, Oriago, Mira, Dolo, Stra, Padova) e visita guidate ad alcune delle più famose Ville Venete. Le minicrociere vengono effettuate tutti i giorni, eccetto il lunedì, da marzo a ottobre, partendo da Venezia (martedì, giovedì e sabato) o da Padova (mercoledì, venerdì e domenica) e sostando nelle più belle e famose ville legate a nomi illustri quali il Palladio e il Tiepolo per la visita guidata degli interni.