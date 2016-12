Festa della Donna: arte, musica e divertimento

Mancano poche ore per lae non sapete ancora dove e come festeggiarla? Non vi preoccupate, nel nostro Paese, in onore della ricorrenza, sono in programma moltissimi eventi, dai più impegnati ai più “frivoli”. A voi la scelta...

UNA FESTA DELLE DONNE PER NON DIMENTICARE - Ad Alessandria, tutto il mese di marzo, a partire dalla Festa della Donna è sotto il segno di incontri, mostre, convegni e spettacoli. Un marzo tutto al femminile, promosso dal Comune con associazioni, gruppi, privati cittadini. Gli appuntamenti si concluderanno sabato 23 marzo in piazzetta della Lega con l'esposizione di 127 scarpe rosse per sensibilizzare contro il femminicidio. Lo scorso anno, infatti, in Italia sono state uccise 127 donne da mariti, compagni, consanguinei. Ogni paia di scarpe esposte indicherà il nome della vittima. Infine, l'8 marzo, sempre in centro città la mostra ''Voci nel silenzio'' è un altro di quegli appuntamenti pensati dal comune contro la violenza domestica. La mostra si tratta di una installazione di decine di sagome di donne di colore diverso, su ciascuna la testimonianza della violenza subita.Le figure viola riportano le storie di donne morte, le bianche raccontano le esperienza di violenza da cui le donne sono uscite con il sostegno dei servizi attivi sul territorio.

Per la festa della donna tornano anche quest'anno in tremila piazze italiane le gardenie dell'Aism, (associazione italiana sclerosi multipla). L'8, il 9 e il 10 marzo a distribuirle, in cambio di una donazione minima di 13 euro, saranno 10mila volontari. I fondi raccolti contribuiranno a potenziare l'impegno dell'associazione nella ricerca, in particolare per le forme progressive della sclerosi multipla ritenute le più gravi e che sono orfane di terapie, e nel miglioramento della qualità della vita di oltre 65mila persone affette da questa patologia. Fino al 10 marzo, inoltre, e' possibile donare due euro da cellulare inviando un sms al numero 45509 oppure due o cinque euro chiamando da rete fissa. Per effettuare delle offerte ci si può anche recare presso una delle 900 filiali di Cariparma-Credit Agricole su tutto il territorio nazionale o, nel caso in cui si utilizzi l'home banking, fare un bonifico online a zero spese sul conto corrente.

Mentre a Roma l'8 marzo, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Colosseo si accenderà con le immagini della campagna di sensibilizzazione “Fermiamo la violenza sessuale nei conflitti”, proiettate sul monumento simbolo di Roma per ricordare al mondo intero l'urgenza dell'impegno contro un fenomeno orrendo quanto enorme, nelle sue proporzioni come nel livello di impunità che lo circonda.

ARTE E CULTURA GRATIS – Per tutte quelle che invece desiderano festeggiare l'8 marzo tra arte e musica, il Museo Egizio di Torino offre una doppia visita gratuita nelle sue sale (11.30 e 17.30) per il percorso ''La donna al tempo dei faraoni''. In Umbria la Galleria Nazionale dell'Umbria organizza visite guidate (si paga solo l'ingresso) ai tre dipinti che hanno caratterizzato il 2012 del museo: la pala di Paciano di Luca Signorelli, con visita anche al cantiere dove attualmente l'opera è oggetto di restauro, l'opera di Alberto Burri ''Bianco e Nero'' e la piccola Tavola raffigurante l'Annunciazione attribuita al Perugino e databile al 1495-'96. Le visite si svolgeranno nei giorni 8,9,10 alle ore 11 ed alle ore 16. A Roma, il Maxxi per la Festa della donna, offre a tutte le donne un biglietto d'entrata ridotto (8 €) e un omaggio speciale: la "bag" in tela della mostra William Kentridge. Vertical Thinking (fino a esaurimento scorte), che chiuderà domenica 10 marzo. Mentre per tutte le appassionate di musica, al Castello Svevo di Bari, l'8 marzo ci sarà una conferenza dedicata alla figura di John Cage durante la quale verranno riproposte anche una serie di rivisitazioni delle sue musiche.