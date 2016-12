Walking Festival: eventi e escursioni

MARITIME WALKING FESTIVAL, NATURA E DIVERTIMENTO – Il festival, in programma dal 2 marzo fino a fine mese, propone in alcuni dei luoghi più belli della Liguria, Toscana, Corsica e Sardegna, un ricco calendario di appuntamenti dedicati all'escursionismo, alla natura, alla cultura e all'enogastronomia, sotto la guida attenta di guide turistico-ambientali. Ma, tra tutte le regioni protagoniste sicuramente spicca la Liguria con le sue 13 escursioni tematiche da vivere nel bellissimo Parco nazionale delle Cinque Terre. Il Parco, istituito nel 1999, in provincia della Spezia, è famoso per i suoi terrazzamenti, creati per ricavare piccoli lembi di terra da coltivare, che si affacciano direttamente sull'omonima Area Marina Protetta. L'intera area delle Cinque Terre: Portovenere, Cinque Terre e le isole Palmaria, Tino e Tinetto dal 1997, appartiene al sito UNESCO dei “paesaggi culturali” della Lista Patrimonio Mondiale dell’Umanità. I temi toccati dalle escursioni proposte dal Maritime Walking Festival vanno dalla fotografia alla psicologia, dall'arte alla bellezza del paesaggio, dalla natura fino all'arte ai sapori antichi. Tematiche trattate rigorosamente tra una passeggiata e l'altra lungo i quei paesaggi terrazzati a picco sul mare tra i più famosi al mondo.

Tra gli appuntamenti più attesi: “Fotografando da Tramonti al tramonto”, escursione del 2 marzo;“Ricordi in cammino” e “Luciano Maciotta, turn on the light, entrambi in data 3 marzo; “Andar per erbi…l’otto marzo”; “Per quell’amore di cose” il 10, “Italia, bellezza, futuro”ancora il 10, “Gli alberi monumentali all’ombra dei Santuari” venerdì 15, “Aperitivo tra Volastra e Corniglia” sabato 16, “Si fa presto a dire limoncino” domenica 17. Enogastronomia e passeggiata da Manarola con “Per l’antica via, caccia al pesto” sabato 23, a Riomaggiore per “Da monti al mare…e siamo fritti” domenica 24, di “Buon passo” sabato 30” e chiusura con il brindisi domenica 31 con “Cantine aperte a Tramonti”. Infine, da non perdere anche gli eventi proposti dal Parco Regionale Montemarcello Magra che si ispirano alla tradizione del Walking Festival, tipica dei paesi nordici.

Per maggiori informazioni: www.parconazionale5terre.it