Spiagge d'Italia: sono le più belle del mondo

La, a, è stata incoronata; nel nostro Paese, invece, laincorona ben cinque litorali tra cui, ottava anche a livello europeo, e si aggiudica la palma di regione più apprezzata dai turisti che amano il mare. Per chi sta già pianificando le vacanze estive o una fuga nel blu, ma anche per chi sogna il calore del sole in queste giornate così fredde e invernali, arriva la speciale classifica delle spiagge più amate del mondo,premiate daiE il nostro Paese fa la parte del leone.

Il riconoscimento è prestigioso e ricco di significato, perché viene dalle valutazioni espresse dai turisti stessi, interpellati da Tripadvisor, la community web di viaggiatori di tutto il mondo. La palma di miglior spiaggia del mondo è andata alla Spiaggia dei Conigli, sull’isola di Lampedusa, nella meravigliosa cornice dell’arcipelago delle isole Pelagie. Una spiaggia meravigliosa e apprezzata, oltre che dai bagnanti di tutto il mondo, anche dalle tartarughe marine Caretta caretta che ogni anno vengono a deporre le loro uova nella sua finissima sabbia. Per questo motivo la Spiaggia dei Conigli così come l’intera isola sono state dichiarate riserva naturale. Grazie al suo mare cristallino e alla sabbia bianca, questa spiaggia ha conquistato il primo posto a livello mondiale ed europeo in base al parere di milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Ma anche la Sardegna miete successi e consensi a livello internazionale: sono cinque le sue spiagge che compaiono nella classifica nazionale (La Pelosa - Stintino, Cala Mariolu – Orosei, Spiaggia di Tuerredda, - Cagliari, Cala Brandinchi – San Teodoro- Olbia, e Cala Goloritze – Ogliastra. La Sardegna conquista così il primato per il maggior numero di lidi premiati in Italia, mentre grazie alla spiaggia della Pelosa, si colloca all'ottavo posto nella classifica europea. Ma ecco le diverse classifiche: