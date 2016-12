I migliori hotel e spa per il benessere

foto Ufficio stampa Correlati Gli hotel a tutto wellness Dite la verità, lo stress cittadino ha prosciugato le vostre energie e non vedete l’ora di concedervi un bel viaggio rinvigorente? Una di quelle vacanze tutta benessere e relax? Bene, ecco a voi un elenco dei migliori 10 hotel benessere e Spa del nostro Paese dove potrete finalmente staccare la spina e rigenerarvi.

Per dedicarsi al proprio corpo e alla propria mente o semplicemente per rigenerarsi in attesa dell’arrivo della bella stagione non c’è bisogno di andar poi così lontano. TripAdvisor per rispondere a questo desiderio, ha infatti stilato la classifica dei migliori hotel benessere e Spa presenti nel nostro Paese. Al primo posto svetta l’Adler Dolomiti Spa & Sport Resort a Ortisei (BZ) in Val Gardena, seguito da Borgobrufa SPA Resort a Torgiano (PG) e dall’hotel Poggio Aragosta a Casamicciola Terme, Ischia (NA) che si aggiudicano il secondo e terzo posto della top ten.