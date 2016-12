I luoghi del cuore del FAI

foto Ufficio stampa Correlati FAI e l'Italia da scoprire

Un milione di persone hanno partecipato al 6° censimento de “” promosso dalin collaborazione con. Beni luoghi segnalati. Al 1° posto la, al 2° ladi(FG), al 3° l’di Montesacro di Mattinata (FG), al 4° ildi Totò ae al 5° posto il Real Sito di Carditello di San Tammaro (CE). Un grande successo di numeri, visto che alla prima edizione del 2003 avevano votato 24mila italiani. Col milione raggiunto quest’anno (986.904 voti per la precisione), in appena 6 edizioni il numero si è dunque moltiplicato di circa 40 volte, dimostrando che la sensibilità verso il nostro patrimonio culturale non solo va difesa ulteriormente, ma è un valore in costante condivisione. Per la prima volta quest’anno anche gli stranieri hanno potuto votare il proprio “luogo del cuore” e sono giunte segnalazioni da ben 123 Paesi.