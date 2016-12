San Valentino: 24 ore di passione

Manca poco meno di un giorno a San Valentino e non avete ancora la più pallida idea di come trascorrere la festa più romantica dell’anno? Non vi preoccupate, qui di seguito troverete alcune tra le più curiose e dolcissime idee per un San Valentino indimenticabile. Voli in mongolfiera, appuntamenti con la cultura, speciali trattamenti termali per coppie e tanto altro ancora per trascorrere 24 ore di pura passione.

PASSIONE AD ALTA QUOTA – Quest’anno l’intento del vostro San Valentino è stupire la dolce metà con un’idea originale? Bene, allora la vostra meta ideale è la città di Aosta. Qui, infatti, potrete vivere l’emozione di un bacio e un brindisi a 3.000 metri di quota, a bordo di una mongolfiera. L’iniziativa, dal 14 al 17 febbraio, regala a tutti gli innamorati voli speciali in mongolfiera, con decollo dalla piazza centrale di Aosta. Per voi amore fa rima con bollicine, dolci e trattamenti termali? Sempre in Valle d’Aosta ma a Pre'-Saint-Didier, le terme omonime dedicano, dalle 20 del 14 febbraio all’1.30 del 15, a tutti gli innamorati speciali trattamenti termali, buffet e bagni nella vasche d'acqua calda, circondate da suggestive fiaccole. Infine, sempre per rimanere in tema di alte quote, Courmayeur ha in serbo per San Valentino l’iniziativa “Courmayeur Primo Amore”. Preparatevi a una infinita quantità di palloncini a forma di cuore, musiche, danze, tanta cioccolata calda e vin brulè.

UN SAN VALENTINO CULTURALE - Anche quest’anno il MiBAC regala a tutti gli innamorati la promozione due ingressi con un solo biglietto a musei e mostre. Tra i tanti luoghi culturali che aderiscono all’iniziativa spiccano i 35 luoghi di cultura piemontesi come Palazzo Reale a Torino, con le visite guidate alle proprie sale legate in qualche modo alle coppie principesche, il Museo Archeologico con un percorso dedicato ai ''Crimini d'amore” e l' Abbazia di Fruttuaria, a San Benigno Canavese, con un percorso sull’”amore divino'”. Prima di lasciare il Piemonte, ricordatevi che vi attende un’altra proposta interessante. L’iniziativa si chiama “Auto e storie d’amore” ed è proposta dal Museo Nazionale dell’Automobile che, in collaborazione con la Compagnia teatrale Cast, offre una visita teatrale guidata alla collezione del museo molto particolare. Sempre rimanendo in tema di arte, diverse sono le iniziative culturali proposte nel nostro Paese. Ad esempio: a Milano tra le tante iniziative quella chiamata “baciaMI… Milano” è una tra le più complete. La manifestazione propone infatti visite guidate al Museo del Novecento dal titolo “Un amore lungo un secolo”, alle ore 21.00; visite al nuovo museo di Piazza della Scala, il Cantiere del Novecento, ore 20.45, e al Cenacolo di Leonardo da Vinci compresa una visita alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Infine, rimanendo sempre nel nord Italia, la città di Monza, presenta nelle sale della Galleria Civica, dal 14 febbraio al 14 aprile, una mostra fotografica di grande importanza dove il tema dell’amore attraverso il gesto del bacio è indagato attraverso gli occhi di uno dei più illustri fotografi italiani: Mario de Biasi. L’evento s’intitola “Mario de Biasi. Un mondo di Baci”. Se invece preferite trascorrere il vostro San Valentino culturale tra il centro e il sud Italia, allora segnatevi questi due appuntamenti: il tour “Arte e Amore alla Galleria degli Uffizi” di Firenze, durante il quale verranno raccontate molte delle storie romantiche che si celano dietro i beni di questo straordinario museo, dalle 15 alle 18, e l’ appuntamento con “La fisica dell’Amore” che si tiene a Napoli alla Città della Scienza.