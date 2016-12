S. Valentino: gli hotel della passione

11:29 -

La festa più romantica dell'anno è alle porte e voi non avete la più pallida idea di come e dove trascorrere questa indimenticabile giornata? Non disperate, ecco a voi un elenco di alcuni tra i migliori hotel e ostelli del nostro Paese che offrono un soggiorno tutto sentimento e passione...







AMORE AD ALTA QUOTA - La vostra grande passione è la montagna e per S.Valentino non desiderate nient'altro che un hotel immerso tra vette innevate? Bene, nei pressi di Bolzano, a San Vigilio di Marebbe, c'è la sistemazione adatta alle vostre esigenze, un hotel adatto alle coppie che amano unire alla passione della montagna quella per la bella vita. E si, perché all'Excelsior Resort, il giorno più dolce dell'anno si festeggia con una una proposta di lusso puro a base di champagne, rose rosse e trattamenti benessere con polvere d'oro ed estratti di perle. Il pacchetto si chiama Sweet Honey e promette momenti di sensuale complicità grazie ad "Amore", il rituale wellness da godersi in coppia nella private spa suite. Per le altre proposte www.myexcelsior.com

UNA NOTTE CON CASANOVA - A Capriva del Friuli (GO) sorge uno dei castelli più raffinati e dalla storia veramente passionale. Questo sogno ad occhi aperti è il Castello di Spessa, famoso per aver ospitato nel '700 Giacomo Casanova. Oggigiorno la dimora è il cuore di un elegante resort, circondato dal green di un campo da golf a 18 buche. Qui, potrete passeggiare nel parco secolare dove vi aspettano tutte le frasi, incise su tabelle in ferro, che Casanova scrisse sull'amore o camminare tra i vigneti che fanno da corona al castello. La sera poi, vi aspetta una cena particolare, la Cena della seduzione a lume di candela e da gustare alla Tavernetta al Castello. Per maggiori informazioni: www.castellodispessa.it

UN OSTELLO DAVVERO CHIC - Siete di quelli che agli hotel preferiscono soluzioni più economiche, ma non per questo meno romantiche? Allora dirigete i vostri passi verso Venezia. Qui vi aspetta una tra le più dolci sistemazioni della categoria, la Dimora Marciana. Un alloggio che non ha nulla da invidiare ai grandi hotel di lusso: camere sontuose, dettagli che riportano indietro nel tempo e un palazzo da fiaba.Lo stile è puro veneziano con cristallo, marmo, broccato e arredi di pregio, l'ideale per un San Valentino intimo ed elegante. Per maggiori informazioni: HostelBookers.it

PASSIONE TRA LE VIGNE - Immaginate il vostro San Valentino sulle note del buona tavola e del bere raffinato, perché per voi non c'è niente di più afrodisiaco del cibo? Allora la vostra meta è l'Agriturismo Al Rocol di Ome (Bs) dove, tra cuori di sfoglia salati, pappardelle fatte in casa " rosate " e via via, seguendo il fil rouge di un menu ispirato all'amore, fino ai Baci di cioccolato e nocciola, trascorrerete un San Valentino tutto gusto e passione. Per maggiori informazioni: www.alrocol.com

CIOCCOLATO E TERME - Per voi il romanticismo non può non prevedere una buona quantità di cioccolato? Bene, preparate le valige e portate il vostro amore alle Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, qui infatti cupido scocca frecce al cioccolato. Ad esempio la proposta "Due cuori e tante coccole", da assaporare, cuore a cuore, a lume di candela nella Private Room, comprende: 1 pernottamento in camera doppia Classic con prima colazione a buffet, 1 massaggio "Bacio al cioccolato" che avvolge il corpo con un tiepido fluido di cioccolato (40 minuti), 1 doccia termale e 2 giornate benessere alla Spa Termale Balnea. Per maggiori informazioni: www.termesalvarola.it.

COCCOLE SUL FIUME - Amate Firenze, tutte le sue bellezze artistiche e il fascino del fiume che la percorre, l'Arno? Bene, il vostro soggiorno non può non essere che al Romantik Hotel Mulino. L'alloggio, ricavato da un antico mulino del '400, propone per la festa di San Valentino una notte in camera matrimoniale con vista sul fiume, una bottiglia di prosecco e cioccolatini come benvenuto in camera, colazione a buffet, 1 ora da trascorrere nella Spa per due persone, ricavata dalle antiche vasche del borgo, dotata di sauna, bagno turco e zona relax (secondo disponibilità), cena a lume di candela nel ristorante dell'hotel Il Grano d'Oro (che utilizza esclusivamente ingredienti a Km zero e che rispetta l'andamento delle stagioni) e posto auto nel garage. Per maggiori informazioni: www.romantikhotels.com /florenz