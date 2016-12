Aosta e la Fiera di S. Orso

E' un appuntamento d'eccezione e un evento da non perdere:ospita lala più importante manifestazione dedicatadi tradizione dell'intero arco alpino, e splendida occasione per visitare la città. Sono migliaia ogni anno i visitatori che accorrono per ammirare icreati a manodel, del, ma anche per respirare il particolare clima e ldi cui Aosta si veste in questa speciale occasione. E tra le due giornate della manifestazione si svolge la, una vera notte bianca connelle vie e nelle cantine storiche del centro, aperte per l'occasione ai visitatori, per trascorrerefino all'alba.

risalgono infatti all'Anno Mille, in pieno Medioevo e quella di quest'anno è dunque l'edizione numero 1013. La tradizione vuole che la Fiera sia nata nella piazza di fronte alla chiesa dedicata a S. Orso, da cui prende nome: qui il santo, vissuto prima del Nono Secolo, era solito distribuire ai poveri indumenti e "sabot", le tipiche calzature intagliate nel legno. Successivamente la fiera è diventata un importante momento di scambio degli oggetti in legno costruiti durante l’inverno dai contadini e dagli allevatori, come culle, scodelle, pestelli, taglieri, posate, e attrezzi agricoli, rastrelli, scale, botti, cesti, piccoli carri o "Charrabanques". Solo dopo la seconda metà del XIX secolo hanno fatto la loro comparsa anche altri oggetti più conviviali, come la “Grolla”, la famosa coppa valdostana usata per bevute “à la ronde”, che la tradizione vuole legata al mistico vaso del “Gral” dei cavalieri di Re Artù, i giocattoli.

Sono oltre mille gli espositori che si danno appuntamento alla Fiera, trasformando il centro della città, tra via Sant’Anselmo e via Porte pretoriane e nell’Atelier Arts et Métiers di Piazza Chanoux, in un grande mercato a cielo aperto pieno di cose belle e di pezzi unici e straordinari. Camminando lungo le strade si può anche assistere agli spettacoli di musiche e danze tradizionali e gustare le specialità dell'enogastronomia locale, nel grande padiglione allestito in piazza Plouves oppure nei "Punti rossoneri", ciascuno con ricette diverse caratteristiche di una zona della regione alpina.

foto Ufficio stampa

Oggi la Fiera è l'espressione dell'arte, della cultura e delle tradizioni valdostane e costituisce una grande festa popolare dove, accanto alle creazioni dell'artigianato, si incontrano anche musiche, danze e specialità enogastronomiche. Tutto questo concorre a creare un'atmosfera magica e festosa, alla scoperta di oggetti unici e insieme delle storie delle persone che li hanno realizzati. Tra gli oggetti esposti si possono trovare sculture ed intagli su legno, anche di grandi dimensioni e dalle quotazioni "importanti", lavorazioni della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio, tessitura del "drap", le stoffe in lana lavorate su antichi telai in legno, e ancora merletti, vimini, oggetti per la casa, scale in legno, botti. Si possono acquistare i tipici i taglieri in legno, spesso decorati con rosoni e corredati di coltelli per frantumare il pane nero; marchi per il burro e per il pane, culle per neonati, giocattoli intagliati nel legno. E poi pentole e contenitori in pietra ollare, capi di abbigliamento (dalla lavorazione dei pizzi al tombolo, tipica di Cogne, alla tessitura della canapa a Champorcher), attrezzi per il lavoro nei campi come le scale per la raccolta dei frutti, il rastrello per la fienagione, vari tipi di cesti, la slitta per il trasporto del fieno.

Inoltre, nella centrale piazza Chanoux si trova poi "L'Atelier", un padiglione espositivo delle imprese valdostane che hanno trasformato la passione per l'artigianato in professione: qui si trovano in vendita e in esposizione manufatti diversi come scultura, oggettistica per la casa, mobili, ferro battuto, tessuti, calzature, accessori di abbigliamento, lavorazioni in ceramica, rame, vetro, oro e argento.