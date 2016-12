HostelLombardia, accoglienza low cost

foto Ufficio stampa Correlati La Lombardia di charme ostelli, vi viene subito in mente una struttura poco accogliente e dai toni grigi?A smentire questo vecchio preconcetto ci ha pensato la Regione Lombardia che già dallo scorso anno ha sviluppato il progetto HostelLombardia. Una rete di ostelli sparsi un po' in tutta la Regione volta a creare e offrire nuove opportunità turistiche e di accoglienza in chiave low cost. Alloggi deliziosi e accoglienti che non hanno nulla da invidiare alle strutture canoniche. In più i 52 ostelli sono inseriti in veri e propri itinerari tracciati per scoprire le bellezze naturali, artistiche e culturali della Lombardia. Un nuovo modo di concepire il viaggio che risulta non solo più economico ma anche più “familiare”. Quando qualcuno vi parla di, vi viene subito in mente una struttura poco accogliente e dai toni grigi?A smentire questo vecchio preconcetto ci ha pensato lache già dallo scorso anno ha sviluppato il progetto. Una rete di ostelli sparsi un po' in tutta la Regione volta a creare e offrire nuove opportunità turistiche e di accoglienza in chiave low cost. Alloggi deliziosi e accoglienti che non hanno nulla da invidiare alle strutture canoniche. In più i 52 ostelli sono inseriti in veri e propri itinerari tracciati per scoprire le bellezze naturali, artistiche e culturali della Lombardia. Un nuovo modo di concepire il viaggio che risulta non solo più economico ma anche più “familiare”.

Una passeggiata in Valcamonica... Tra i 10 itinerari turistici uno dei più adatti in questo periodo è sicuramente quello che da Bienno conduce a Breno, in media Valcamonica. L'itinerario, denominato “Natura e Archeologia in Valcamonica” è una perfetta unione tra bellezze naturali, momenti dedicati allo sci e testimonianze artistico-archeologiche. Il tour proposto costeggia quasi interamente il Parco regionale dell’Adamello. La prima tappa del percorso è il borgo di Bienno, in provincia di Brescia. Il paese certificato con il marchio “Bandiera Arancione” del TCI, è un antico e caratteristico borgo medievale famoso innanzitutto per la lavorazione del ferro. Cosa visitare a Bienno: la seicentesca Chiesa dei Santi Faustino e Giovita, la Chiesa di Santa Maria, in stile gotico-rinascimentale e l’Eremo dei Santi Pietro e Paolo. Lasciata Bienno, l'iter continua poi verso Cividate Camuno. Qui, oltre il Museo archeologico nazionale della Valcamonica, sono da visitare: la Parrocchiale di Santa Maria Assunta che custodisce al suo interno un quadro a tempera eseguito da Callisto Piazza e la Chiesa di Santo Stefano. Se decidete di visitare il Museo archeologico nazionale della Valcamonica non dimenticatevi di porre la vostra attenzione sulla statua in marmo bianco raffigurante un personaggio maschile in posa eroica, è uno dei pezzi di maggior pregio del museo. Terza tappa del tour è il borgo di Breno posto nella media Valcamonica. Cosa visitare a Breno: il Museo camuno con la sua preziosi manufatti e la chiesa di S. Antonio, rarissimo esempio di architettura camuna compiutamente gotica. Gli ostelli presenti durante il tragitto sono: Ostello angolo da scoprire in via Pietra Lunga 11, 25040 Angolo Terme (BS); il Casthello Ostello di Vallecamonica in via Molini, 5, 25043 Breno (BS); l'Ostello del Pittore in via C. Bertolotti, 11, 25050 Paspardo (BS) e la Casa del Parco Cevo in via Roma, 25040 Cevo (BS).