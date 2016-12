L'inverno in Franciacorta

foto Ufficio stampa Franciacorta è un territorio e insieme un vino, esclusivo mito tutto italiano. Le dolci colline ricoperte di vigneti che fanno da corona al lago d’Iseo, in provincia di Brescia, e degradano verso la pianura padana sono una destinazione di grande fascino per un weekend o una breve vacanza invernale, all'insegna del gusto e del buon vivere. Una piacevole occasione per acquistare direttamente nelle cantine i migliori vini prodotti con Metodo classico e insieme per esplorare scenari naturali di grande bellezza e visitare piccoli borghi vestiti a festa per le celebrazioni di fine anno. La, esclusivo mito tutto italiano. Lericoperte di vigneti che fanno da corona alin provincia di Brescia, e degradano verso la pianura padana sono una destinazione di grande fascino per un weekend o una breve vacanza invernale, all'insegna del gusto e del buon vivere. Una piacevole occasione per acquistare direttamente nellei migliori vini prodotti con Metodo classico e insieme per esplorare scenari naturali di grande bellezza e visitare piccoli borghi vestiti a festa per le celebrazioni di fine anno.

Questa zona era già nel '700 e nell'800 meta di villeggiatura per le famiglie nobili bresciane: per questo il paesaggio è costellato da ville circondate da scenografici giardini, come Villa Lechi di Erbusco, in stile palladiano. Ancor più antiche sono le abbazie, le torri ed i castelli medievali, testimonianza dell'importanza strategica rivestita un tempo da questa terra di passaggio fra le vallate alpine e la pianura padana. Le cose da fare e da vedere sono moltissime. A Rodengo Saiano c'è l'Abbazia di San Nicola, uno dei più imponenti complessi monastici d'Italia settentrionale. Fondata nel X sec. dai monaci cluniacensi e passata verso la metà del XV sec. agli Olivetani, l'abbazia si articola attorno a tre grandi chiostri ed è decorata con opere dei maggiori artisti della Scuola Bresciana del Cinquecento e del Seicento. Un altro interessante monastero si trova a Provaglio D'Iseo: è il Monastero cluniacense di San Pietro in Lamosa. A Capriolo si può invece visitare il Museo Agricolo del Vino Ricci Curbastro ( in via Adro 37) dove sono raccolti centinaia di oggetti, utensili, attrezzi quotidianamente usati in campagna, Erbusco, dove si trova la già citata Villa Lechi, la più scenografica della Franciacorta, è un vecchio borgo pittoresco, con i ruderi del castello e la Pieve di Santa Maria Assunta, splendido esempio di romanico lombardo. Rovato è invece una sosta d'obbligo per i gourmet, che possono godersi i celebri lessi, piatto forte delle sue trattorie). Da visitare è il quattrocentesco Convento dell'Annunciata sul Monte Orfano, uno dei più belli della Lombardia, oasi di pace che conserva alcuni capolavori d'arte e da cui si gode uno splendido panorama sulle colline della Franciacorta e sulla pianura.