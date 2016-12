Pisa e i suoi luoghi inediti

Pisa oltre le 3 torri pendenti...

Per chi ha sempre pensato che a Pisa esista una sola e unica torre pendente c'è una vera e propria sorpresa. E sì perché la bella città non custodisce solo la famosissima Torre Pendente in piazza dei Miracoli ma anche altre 2 torri "inclinate". Una è la torre del campanile della Chiesa di San Nicola, vicino alle rive dell'Arno, la cui base ottagonale, è leggermente inclinata e interrata rispetto al terreno. Mentre l'altra è la torre del campanile della Chiesa di San Michele degli Scalzi che a causa della piena dell'Arno del 1966, con conseguente abbassamento del terreno circostante, ha subito un'inclinazione del 5%. Bene, salutate tutte le torri pendenti di Pisa, il vostro nei luoghi inediti della città prosegue verso piazza del Duomo alla scoperta di un altro gioiellino poco conosciuto della città: la Chiesa della Spina, sui Lungarni. Splendido esempio di architettura gotica, la piccola chiesa è unica anche per la sua collocazione, proprio sull’argine dell’Arno, come uno scrigno miracolosamente appoggiato. Una curiosità: il nome della chiesetta si dice che derivi da una delle spine della Croce di Gesù che nel 1333 fu accolta proprio in questo edificio. La spina fu poi custodita dal XIX secolo nella chiesa di Santa Chiara. Un appunto, a pochi passi dalla chiesa c'è uno tra i più importanti musei d'arte medioevale d'Italia il Museo Nazionale di San Matteo. Qui, oltre agli originali scultorei della chiesa potrete visitare una della più importanti raccolte europee d’arte medievale, opere di Berlinghiero Berlinghieri, Giunta Pisano e del Maestro di San Martino, tutte provenienti dalle più antiche chiese cittadine. Ma la grandezza artistica e culturale di Pisa non si esaurisce solo nell'arte antica. Su una parete del Convento di Sant’Antonio si trova infatti l’ultima e più grande opera realizzata in Europa dall’artista americano Keith Haring, “Tuttomondo” un murale in tempere acriliche di 180 metri quadri; nell'areoporto Galileo Galilei è presente l'opera la Porta della Sapienza del grande artista Pietro Cascella mentre alla stazione è possibile ammirare la fontana opera di Arnaldo Pomodoro. E per chi voglia concedersi una gita fuori porta, subito fuori la città, in direzione del mare, vale una visita la Basilica di San Piero a Grado, nominata dai club UNESCO “Monumento messaggero di Pace”. Mirabile esempio di architettura ecclesiastica precedente alla Cattedrale pisana, la suggestiva basilica sorse in prossimità di uno scomparso scalo fluviale, chiamato Grado, dell'antico Porto Pisano, dove secondo la tradizione sarebbe approdato San Pietro, nell'anno 44. E’ stata per secoli meta di intensi pellegrinaggi in onore del successore di Cristo in terra.Verso i monti, qualche ora d’incanto e pace la offre invece la Certosa di Calci ex monastero certosino che sorge in una zona pianeggiante alle pendici dei monti pisani chiamata Val Graziosa. Attualmente sede di un Museo di storia naturale e del territorio dell'Università di Pisa, conserva ancora intatta l’atmosfera del luogo solitario e dello spirito che è stato per secoli, come ricorda al visitatore la grande scritta che campeggia al varco d’ingresso: “Beata solitudo, sola beatitudo”.

Qualche curiosità tutta pisana

Unghiate da vero brivido. Di fronte al Camposanto, sorge la Cattedrale di Santa Maria Assunta nella cui fiancata nord è collocato un pezzo di marmo di provenienza romana inciso da piccole cavità che vengono chiamate le Unghiate (o Unghie) del Diavolo che, secondo la leggenda volendosi arrampicare sulla fiancata della cattedrale per impedirne la costruzione, venne cacciato da Dio. Avete mai provato a contarle? Si dice che ogni volta che qualcuno tenti di conoscerne il numero esatto, non riesca mai a ottenere la stessa cifra.