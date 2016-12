Genova: gli eventi di caruggio in caruggio

Eventi per tutti i gusti...

Negli ultimi anni, simbolo del rinnovamento cittadino è senza dubbio l’area del Porto Antico, ridisegnata da Renzo Piano nel 1992 e “restituita” alla città come spazio “da vivere”, sede di eventi e vera attrattiva per i turisti. Qui, infatti, da dicembre a marzo in Piazza delle Feste è aperta la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio, che offre l’emozione unica di pattinare sul ghiaccio in riva al mare! Il 31 dicembre San Silvestro on ice, festa di capodanno con animazione. Per chi invece ama l'arte circense torna il Festival Internazionale di Teatro e Circo Contemporaneo. L'evento, che si snoda nelle vie del centro dal 22 dicembre al 6 gennaio, presenta spettacoli innovativi e poliedrici, proponendo sempre nuove forme di teatro. Infine da non perdere il suggestivo spettacolo di luci, colori, sfavillanti effetti pirotecnici che colorerà il cielo della città sulle magiche note di melodie natalizie il 22 dicembre, dalle ore 18.45, in Piazza de Ferrari. L'evento si chiama “GenovAccesa” ed è uno spettacolo di luci e colori veramente unico. Siete degli amanti del presepe? Allora non potete certamente perdervi l'evento “Tempo di Presepi”. Un'occasione unica per conoscere gli oltre 130 presepi presenti in città, compreso il più piccolo al mondo custodito all'interno del Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.