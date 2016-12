I presepi più curiosi d'Italia

Il “Presepe sulle Barche” di Cesenatico - in mostra da 2 dicembre all'8 gennaio 2013, nella romantica cornice del porto-canale leonardesco - è allestito sulle antiche barche del Museo della Marineria. Le statue, di legno e a grandezza naturale, di sera vengono illuminate con innumerevoli piccole luci: un vero incanto!

In, viene allestito dal 8 dicembre al 6 gennaio 2013 un presepe con statue a grandezza naturale. Il suggestivo scenario è quello delle vie medievali del quartiere di San Martino: via Capitano del Popolo, via Ondedei, Largo Lando, Vicolo Lazzarelli e via del Loggione. L'evento natalizio si chiamae ogni anno, dal 1997, regala alla città un autentico clima natalizio e uno spaccato degli antichi mestieri umbri. Ingresso libero