Presepi d'Italia, la più antica tradizione

Il presepe di Greccio (Ri), Greccio(Ri). A Greccio, la rievocazione storica del presepe è una vera e propria tradizione antichissima. La rappresentazione si svolge in sei scene, ognuna delle quali racconta un aspetto diverso della nascita del primo presepe vivente voluto da San Francesco di Assisi, nel S.Natale del 1223, e proprio nel paesino di Greccio. La manifestazione è veramente suggestiva grazie alla bellezza della scenografia naturale, all'ottimo gioco di luci e alla partecipazione di personaggi vestiti in costumi medioevali. Quando e a che ora sarà rappresentato? Il 24 dicembre alle ore 22.30; il 26 dicembre alle ore 17.45, il 1 gennaio 2012 alle ore 17.45; il 5 e il gennaio 2013 alle ore 17.45 (tribune con oltre 2mila posti a sedere e tensostrutture riscaldate). Come arrivare?Imboccare l'autostrada A1 Firenze-Roma, uscire dal casello di Orte per Terni e seguire le indicazioni per Greccio-Rieti. Un consiglio: a circa 2 chilometri da Greccio potrete visitare uno dei monumenti più importanti della storia del francescanesimo: il Santuario del Presepe, il luogo scelto da San Francesco per rappresentare la Natività.

Presepe vivente di Custonaci (Tp). La rappresentazione, organizzata dall'associazione culturale "Museo Vivente"e giunta alla 31° edizione, è famosa per la straordinaria suggestività dei suoi luoghi (l'evento si svolge nel caratteristico borgo di Scurati). L'intera comunità locale e gli ultimi artigiani-artisti siciliani si riuniscono per dare vita alla Natività e per riprodurre fedelmente l'esecuzione di antichi mestieri sempre più rari. La rappresentazione viene svolta nell'affascinante grotta Mangiapane (risalente al paleolitico) nelle antiche e piccole case, nelle stalle e nel luogo dove una volta c'era il forno (strutture costruite da una famiglia di pastori tra il 1800 e la metà del '900). Quando sarà rappresentato? Il 25/26/ 29 e 30 dicembre; il 5 e 6 gennaio 2013 dalle ore 16 alle 21 (ultimo ingresso ore 20). Come arrivare? Da Palermo imboccare l'autostrada A29, uscita Castellammare del Golfo, proseguire sulla SS187 direzione Trapani per poi uscire a Custonaci. Da Trapani imboccare la SS187 direzione Palermo, uscita Custonaci.

Presepe vivente di Genga (An). La manifestazione, nata nel 1981, ha luogo nella Gola di Frasassi …...e vede la partecipazione di circa 300 figuranti impegnati a far rivivere i momenti salienti della Natività, ma anche a dar vita alle tradizioni che da sempre animano la vita quotidiana di questo territorio. Lungo il sentiero che porta alla capanna del Bambino Gesù incontrerete pastori, pescatori e contadini intenti nel loro lavoro mentre, una volta giunti alla grotta naturale del Santuario di Frasassi, vi accoglieranno falegnami, fabbri, cestai, fornai, calzolai, scultori, vasai, ricamatrici e tessitrici, tutti intenti a lavorare con gli antichi strumenti della loro arte. Quando e a che ora sarà rappresentato? Il 26 e il 30 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 19,30. Come arrivare? Imboccare l'autostrada A14 (Bologna-Canosa) uscita casello Ancona nord e proseguire per l'uscita Genga-Sassoferrato, superstrada Ancona – Roma. Da visitare: non tralasciate una visita al tempio del Valadier, una chiesa voluta da papa Leone XII nel 1828, all'interno della grotta di Frasassi: è veramente incantevole!