Udine, la città del Tiepolo

La città, posta a poca distanza da un ampio arco di colline moreniche, sorge su un colle che la leggenda vuole sia stato elevato con la terra trasportata con gli elmi dei soldati di Attila. Udine, famosa per il suo straordinario castello, è un vero concentrato di bellezze artistiche e paesaggistiche a partire dalle sue accoglienti piazze e dalla corona di colline e montagne che la circondano. Ma forse l'elemento che maggiormente la contraddistingue è la presenza di Giambattista Tiepolo, l’ultimo grande pittore di scuola veneziana. Si può dire, infatti, che Udine sia stata, dopo Venezia, la seconda patria del famoso artista. La città, fu infatti, il luogo grazie al quale Giambattista Tiepolo ottenne le più importanti commissioni e dove gli furono aperte le porte al successo europeo. L’artista, che passò uno dei periodi più creativi della sua carriera nel capoluogo friulano, ha lasciato qui diversi capolavori, visibili nel, nella, situata nel castello che domina il centro storico e soprattutto nel. Allora perché non approfittare di questo straordinario vanto cittadino per scoprire Udine attraverso un itinerario “tiepolesco”? Il tour ha inizio dalla visita degli affreschi del, ora sede del museo diocesano, per continuare nel Duomo, nell’e nel. Nel palazzo arcivescovile spiccano lae i momenti piu significativi della storia di Abramo nella galleria degli ospiti. Nel Duomo si trova la preziosae lee quella raffigurante i santi protettori di Udine: Ermacora e Fortunato. Nell’Oratorio della Purità Gianbattista Tiepolo affrescò sul soffitto l’Assunzione, considerato un capolavoro per la sua luminosità, leggerezza e gamma cromatica. Nell’Oratorio si trova anche la pala dell’altare maggiore raffigurante l’Immacolata, opera di Gianbattista; suo figlio Giandomenico dipinse le pareti con particolari decorazioni a chiaroscuro su fondo oro raffiguranti storie di fanciulli del Vecchio e Nuovo Testamento. Alcune opere che Gianbattista Tiepolo realizzò per la nobiltà udinese sono visibili nella pinacoteca del castello come pure i suoi disegni e l’opera grafica di Giandomenico Tiepolo. Infine, per godere in modo conveniente di tutte queste bellezze, la regione del Friuli Venezia Giulia , per chi acquista lala carta turistica che permette di scoprire tutto il territorio della regione), offre ingressi gratuiti a musei, monumenti e siti storici della città, sconti su pernottamenti, acquisti, dell'entrata gratuita alla mostra del Tiepolo e di molti altri vantaggi.