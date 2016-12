Un fumetto in una stanza

Siete degli amanti deima purtroppo quest'anno vi siete persi il celebre? Non vi preoccupate perché c'è un modo unico di vivere questo fantastico mondo. Basta preparare una valigia e prenotare un bel viaggio in uno dei tanti luoghi del mondo che vantano alberghi arredati a tema fumetto. Ecco una selezione dei migliori hotel, effettuata dal motore di ricerca hotel, dove è possibile vivere notti fianco a fianco con gli eroi dei propri fumetti preferiti.

Hotel in stile comics in Italia

Milano, hotel Melia. Poteva mai mancare nella patria di Diabolik un hotel che si ispirasse alle fantastiche avventure del “re del terrore”? Certo che no. Nel bel capoluogo lombardo, in via Masaccio 19, sorge infatti il famoso hotel Meliá che offre ai propri ospiti una camera davvero particolare: la Diabolik Comic Experience Room, ispirata al look del famoso fumetto milanese e realizzata in collaborazione con la casa editrice Astorina che festeggerà il proprio 50° anniversario il prossimo novembre 2012. Una curiosità: la stanza è stata concepita come esperienza a 360 gradi, che inizia all’arrivo dell’ “ospite diaboliko” nella hall attraverso l’installazione di una Jaguar Etype e di una china di ferro di Diabolik a grandezza naturale.

Roma, Comics Guesthouse. Nella capitale il posto ideale dove poter soggiornare in compagnia degli eroi dei propri fumetti o videgiochi preferiti si chiama: Comics Guesthouse, un ostello a tema tra i più amati dagli appassionati del genere, a pochi minuti a piedi dalle bellezze imperdibili di Roma come Piazza San Pietro e Castel Sant’Angelo. Qui potrete dormire “in compagia” di Dylan Dog, Diabolik, Super Mario e tanti altri ancora.

...e nel resto del mondo

Copenaghen, Fox. L'hotel, situato a poche centinaia di metri dalla famosa via dello shopping Strøget, è un elegante hotel ecologico con una suggestiva terrazza all'ultimo piano e camere dal design unico, con arredi dai colori vivaci ispirati ai fumetti o alla street art. Tutto ebbe inizio nel non troppo lontano 2005, quando Volkswagen, per il lancio della nuova automobile Fox, decise di creare una strategia di marketing insolita: il Project Fox. Ventuno giovani artisti internazionali furono chiamati a trasformare le camere d’albergo in altrettanti opere d’arte.