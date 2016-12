I luoghi migliori d'Italia per fare l'amore

A lanciare l’iniziativa è C-date, il sito Internet dedicato alle relazioni senza compromessi, che propone sulla pagina www.C-guide.it una vera e propria mappa dei luoghi dell’amore d’Italia, con tutte le informazioni, i consigli, i suggerimenti e le curiosità. E naturalmente i voti degli “utenti”: sul portale, infatti, tutti possono esprimere i propri commenti sui luoghi ideali per una Puntata d'amore o un appuntamento lontano da occhi indiscreti. E' presente anche un elenco delle strutture "stellate", dalle più hot alle più romantiche, per scegliere quella più adatta all’occasione. Insomma, gli amanti d'Italia hanno a disposizione un vero network di location su misura per ogni esigenza, da quelle più lussuose ai luoghi low cost. Attraverso un meccanismo di votazione, gli utenti possono anche esprimere un giudizio sulle strutture visitate, creando una vera e propria classifica delle migliori, utile per i futuri ospiti.

foto Getty

Ecco la Top Ten dei luoghi dell'amore. (I commenti sono degli utemti che li hanno provati).





HOTEL

Hotel Lido Ficocella -Via Ficocella, 51 Palinuro (Salerno) - Albergo proprio sul mare con spiaggetta sottostante attrezzata. Tulle le camere con servizi, aria condizionata, tv color, terrazzino. Ottimo in 2.

Hotel Plana - Via Mondo, Caserta - Posto perfetto per trascorrere un po’ di tempo con la vostra metà, lontano da tutti e da tutto... ambiente favoloso! Alcune camere hanno cielo stellato e vasca idromassaggio... Inoltre c'è una camera relax con mini piscina... un sogno!!!

Hotel Excelsior - Lungomare Nazario Sauro - Pesaro - L'Hotel più bello della riviera! Camera stupenda e silenziosa, ottima location per un fine settimana romantico!

MOTEL

Motel Charlie - Via Nuova Paullese – Settala (MI) Fantastico: camere in stile Africa con parcheggio privato! Motel K - Via Valloni 8 - Pavia

Fantastico!

Pineta Hotel - Via Cassolo, 6 - Monsano (AN) Bellissimo ed esclusivo hotel in stile motel: si arriva con l'auto di fronte alla propria stanza. Camere bellissime con musica ambient in diffusione, luci modulabili ecc. Alcune camere hanno una la doccia con una parete di vetro che dà sulla camera da letto.



B&B

Sweet Florence - Via Cassia 8 - Firenze - Bellissime camere e ottima pulizia.



LOVE PARKING

Parcheggio Le Gorette - Via Campilunghi - Cecina (LI) - Il parcheggio, enorme, è sterrato ma ben percorribile, è immerso nel verde e può capitare di vedere qualche scoiattolo mentre si fa l'amore. Di notte è completamente buio.

Centrale del Latte LOVE PARKING - via Manzoni – Druento (TO) - Offre la possibilità di entrare con mezzi propri, oppure potete affittare una macchina in sede!

CAMPORELLA

Strada provinciale 12b - Anguillara Sabazia (Roma) - A luci spente, vista lago.. meglio di così!

Parco Pirelli - Via Caviglia - Milano - Parco sicuro e frequentato da numerose coppiette!

Bosco - Acquapendente (VT) - In mezzo al verde, silenziosissimo!

Campo Sportivo - via Giulio Pastore, Locorotondo (BA) - Ideale per primi approcci, da evitare durante le feste