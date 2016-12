Abano e Montegrotto, tempio di benessere

La tradizione vuole che ad Abano e Montegrotto gli alberghi siano gestiti da famiglie, che nella maggior parte dei casi vivono proprio in albergo, consentendo così agli ospiti di godere di quel clima familiare che in una vacanza fa la differenza. In primo piano, naturalmente ci sono i trattamenti termali curativi. "I nostri alberghi sono famosi, oltre che per le Spa super accessoriate, soprattutto per la fango-terapia: il fango applicato ha le stesse proprietà del cortisone e sfiamma la parte dolorante con risultati incredibili, certificati sia dall’ Istituto Louis Pasteur di Parigi che dall’Università di Padova. Anche solo bagnarsi nelle nostre piscine, che hanno una temperatura di circa 37 gradi, favorisce la risoluzione di processi infiammatori oltre ad essere l’ideale per le articolazioni. Durante il soggiorno nelle nostre strutture anche la dieta è costantemente sotto controllo per educare i nostri ospiti a semplici norme che devono diventare abitudini quotidiane”. A raccontare questi particolari è Paolo Buja titolare dell’hotel Bristol Buja (www.bristolbuja.it ).