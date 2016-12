Un castello per dimora

foto Ufficio stampa Correlati Castelli d'Italia, resort di sogno

State progettando un weekend romantico e non avete idea di come renderlo veramente speciale? La soluzione è semplice: alloggiare in un castello. E sì perché in una dimora così anche il più semplice dei viaggi assume un non so ché di magico e passionale. Se l'idea vi piace e non vedete l'ora di trascorrere qualche giorno da fiaba, non vi resta che preparare le valige e scegliere il vostro castello italiano preferito.