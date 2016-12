Il Parco Più Bello d’Italia: il Vittoriale

Il perché della vincita...

Scelto tra una rosa di dieci finalisti, selezionati in primavera tra oltre ottocento parchi e giardini italiani, il parco del Vittoriale degli Italiani ha vinto il concorso per un motivo preciso: la poesia che emana e secondo cui è stato concepito dal suo ideatore: Gabriele D'Annunzio. Il poeta, infatti, dopo aver scelto nel 1921 Gardone Riviera come sua dimora, cominciò a concepire anche una “cittadella”, un luogo che doveva rappresentare materialmente la propria prodigiosa avventura di artista e di eroe. Da quella idea poetica nacque il parco stesso, oggigiorno definito dalla giuria del concorso: “La “Santa Fabbrica”. una creazione poetica - che si fa architettura, giardino, paesaggio - da annoverare fra le creazioni letterarie di d’Annunzio; una composizione dove al linguaggio simbolico delle parole corrisponde quello delle pietre, delle specie botaniche, dei cimeli, delle acque. È un luogo dove il committente è al tempo stesso il progettista, dove il Genio del presente dialoga con i Geni del passato. È una città-giardino, eremo e fortezza inespugnabile. È un percorso iniziatico; un luogo di memorie, sacro e al tempo stesso profano. Il Vittoriale è un giardino polimaterico di piante ma anche di parole scritte sulle pietre. È una quintessenza di luoghi teatrali, di emergenze e di massi erratici; dove anche le acque si fanno poesia. È giardino di più giardini, che a sua volta evoca altri giardini. È un giardino dei fiori e dei frutti simbolici. Il Vittoriale, infine, è giardino della vita e della morte.” Un'opera materiale che evoca in tutte le sue parti poesia. Un luogo fisico che ha vinto il premio di parco più bello d'Italia non solo per il suo fascino oggettivo ma anche per l'idea poetica che lo ha generato.

Il Vittoriale degli Italiani e i suoi giardini

Concepito come dimora personale di Gabriele D'Annunzio, il parco occupa un territorio di nove ettari attraverso cui di snodano architetture, piazze, viali e fontane, in un continuo rimando simbolico. Tra i tanti simboli, i più famosi sono sicuramente quelli legati alla Stanza del Lebbroso. Qui, infatti, la forma del letto - a metà tra quella di una culla e quella di una bara - rimanda al significato della morte, che in realtà è vita; mentre il nome della stanza, dove è esposto un dipinto raffigurante San Francesco che abbraccia un D'Annunzio lebbroso, rimanda al concetto che il malato di lebbra (D'Annunzio) è in verità un uomo “signatus” (toccato da Dio), e quindi sacro. Un giardino, che è una vera esperienza di vita. Oltre ai simboli e ai rimandi concettuali Gabriele d’Annunzio progetta nel minimo dettaglio anche la composizione dei giardini dove i protagonisti assoluti sono: piante di oleandri, palmizi, acanti, rododendri, ma soprattutto cipressi ed ulivi, tra siepi di lauro e di mirto.