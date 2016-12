In Piemonte per scoprire le terre del riso

Dal, in Piemonte, precisamente aè di scena, una tre giorni dedicata al mondo del riso con degustazioni e laboratori. Una buona occasione per conoscere meglio le terre che ospitano questa manifestazione:. Senza dimenticare, con i suoi notevoli monumenti come il Castello e l'Oratorio di S.Martino.

San Nazzaro Sesia. Tra i diversi monumenti del luogo spicca sicuramente l 'Abbazia dei Santi Nazzario e Celso, uno dei complessi abbaziale benedettini fra i più significativi del nord Italia. Fondata nel 1040 da Riprando dei Conti di Pombia e Vescovo di Novara, l’abbazia di San Nazzaro Sesia è un imponente complesso fortificato. All’interno sorge una chiesa a tre navate del ’400 in stile gotico-longobardo, costruita interamente in cotto, con affreschi di fine fattura anch’essi del XV secolo. Interessante anche il ciclo di pitture con le storie di San Benedetto situato nel chiostro. L'edificio, durante RICE, ospita la mostra fotografica di Mario Finotti: “Paesaggi del Riso e Genti”

Casalbeltrame. Noto per la coltivazione del riso nero Venere e per la sua vivibilità - Casabeltrame è stata definita "città slow" - quest'anno è la sede della manifestazione. Qui è possibile ammirare l’ Oasi della Palude, una riserva naturale, situata nel comprensorio di Casalbeltrame, Casalino e Biandrate, caratterizzata principalmente da terreni coltivati a riso. Questo particolare habitat è frequentato per lo più da uccelli migratori e da altre specie che raggiungono le vicine rive del fiume Sesia per riprodursi. La visita prosegue poi al Cascinale dei Nobili, vero cuore della manifestazione in cui si terranno: i laboratori del Riso, il Gran Teatro del Riso, il Mercato del Riso e infine l'Osteria del Riso. Costruito per volere della famiglia Gautieri, originaria delle contee di Nizza e Savoia, che nel 1648 si trasferì in questo territorio e vi dimorò sino al 1995, il cascinale è stato ristrutturato secondo il pieno rispetto della struttura e della conformazione originali, offrendo un esempio autentico di cascinale antico. L'edificio è composto da due corti: il Cortile della Bergamina, con la facciata della casa ove risiedeva il casaro, l'ex stalla e l'abbeverata, e il Cortile delle Aie, con le cinque chiese in scala digradante, sedi di laboratori artigianali, cuore della Fondazione Artis Pagus.

Infine anche a Materima si tengono alcuni spettacoli e incontri di Rice. Il borgo, definita cittadella per la scultura, è un centro internazionale per la progettazione, la realizzazione e l'esposizione di arte plastica, dove gli artisti possano trovare tutto quello che occorre per l'esecuzione delle loro opere. Ma è anche una gipsoteca della scultura italiana del Novecento che, attraverso continue acquisizioni, offre una panoramica il più possibile completa e aggiornata sull'evoluzione dell'arte plastica in Italia.

