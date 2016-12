Nord della Sicilia: mare da sogno

foto Dal Web Sicilia, da Capo Peloro (nei pressi di Messina) a Capo Lilibeo (nei pressi di Marsala) si estende una delle coste più belle di tutta l'isola. Alta e frastagliata, costellata di baie, scogli e penisole è un continuo susseguirsi di paesaggi spettacolari, luoghi affascinanti e ricchi di storia e di posticini dove poter gustosissime specialità gastronomiche come il cous cous di pesce (tipico della zona del trapanese), i cannoli, l'orzata (dolce), il latte di mandorla (dolce-amaro) e il buonissimo vino liquoroso tipico di queste zone, il Marsala. Meta ideale per una rilassante vacanza al mare tra storia, cultura e tanto buon cibo. Nel nord della, da(nei pressi di Messina) a(nei pressi di Marsala) si estende una delle coste più belle di tutta l'isola. Alta e frastagliata, costellata di baie, scogli e penisole è un continuo susseguirsi di paesaggi spettacolari, luoghi affascinanti e ricchi di storia e di posticini dove poter gustosissime specialità gastronomiche come il cous cous di pesce (tipico della zona del trapanese), i cannoli, l'orzata (dolce), il latte di mandorla (dolce-amaro) e il buonissimo vino liquoroso tipico di queste zone, il Marsala. Meta ideale per una rilassante vacanza al mare tra storia, cultura e tanto buon cibo.

Da Capo Peloro a Capo Lilibeo Partendo da Messina verso Trapani, la costa settentrionale siciliana offre luoghi incredibilmente affascinanti come il promontorio di Capo Milazzo, proteso verso l'arcipelago eoliano, e il Golfo di Patti. La costa dal Golfo di Patti prosegue poi abbastanza rettilinea fino a Cefalù dove si apre il Golfo di Termini Imerese la cui estremità occidentale è costituita da Capo Gallo. Infine, a poche decine di chilometri da Trapani si incontra il Golfo di Castellamare, profondamente inciso e delimitato ad est da punta Raisi ed a ovest dal promontorio di Capo S. Vito. Un lembo di terra paradiso per chi ama il relax, la natura selvaggia e quel profumo intenso e inebriante tipico della macchia mediterranea. Tra gli innumerevoli e bellissimi posti offerti da questa zona non si può tralasciare una visita a San Vito Lo Capo, alla Riserva dello Zingaro e a Scopello.

foto Dal Web Due luoghi imperdibili San Vito Lo Capo. Borgo di tradizione marinara sviluppato intorno ad un'antica fortezza saracena, in seguito trasformata nel santuario di San Vito, è un susseguirsi di viuzze stupendamente ornate di fiori, profumi intensi e panorami caraibici. Quando giungerete in paese la prima visione che avrete sarà quella del mare che prima ancora delle tipiche casette vi accoglierà con quel suo colore azzurro intenso e quell'acqua così limpida e cristallina da far invidia al mare dei Carabi. San Vito Lo Capo offre chilometri di spiaggia dorata, diversi scogli per gli amanti dei tuffi tra cui lo scoglio della Tonnara del Secco e moltissimi luoghi dove poter passeggiare a cavallo o cimentarsi nel trekking.

Un consiglio: prima di lasciare la bella cittadina non dimenticatevi di fare una bella passeggiata fino al Monte Monaco (532 metri). Ne varrà la pena. Incontrerete una flora incantevole e potrete godere di una bellissima vista sui golfi di Cofano, San Vito e Castellammare, fino a scorgere nelle giornate più limpide l'isola di Ustica. Da assaggiare: il buonissimo couscous e l'originale caldofreddo, tipico dessert trapanese (un morbido biscotto imbevuto di liquore, panna montata, e tanto gelato. Il tutto viene poi ricoperto da caldo cioccolato fondente fuso).