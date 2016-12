Alto Adige: autunno nei masi tra sapori e natura

In questo periodo, nei masi Gallo Rosso i contadini coinvolgono con piacere gli ospiti che lo desiderano nelle attività legate alla raccolta e alla lavorazione di questi frutti, oppure consigliano le escursioni più belle e i sentieri meno conosciuti per ammirare la natura e gli animali in autunno. Soggiornando al maso, la giornata inizia con una sostanziosa e ricca colazione, preparata con amore dalla contadina con tanti prodotti del maso, freschi e genuini. Proprio quello che serve per affrontare una bella passeggiata, respirando l’aria fresca e pulita di montagna.



La strada delle castagne - Uno dei percorsi più suggestivi in autunno è quello delle castagne della Valle Isarco, che si snoda per 60 chilometri sui soleggiati pendii tra Bolzano e Bressanone. Il sentiero è ovviamente percorribile in più tappe, nelle quali è possibile fermarsi a mangiare gustosi piatti o merende in qualche Buschenschank, le tipiche osterie altoatesine. Una di queste è il maso Gallo Rosso Villscheider a Bressanone, che in autunno offre specialità come zuppe, Schlutzer (ravioli agli spinaci fatti in casa), vari tipi di canederli, carne salmistrata, salsicce fatte in casa, patate arrostite, crauti fermentati, caldarroste e Krapfen. Il tutto accompagnato da ottimi vini di produzione propria, oppure succo di ribes e menta, o di mela.



Paesaggi meravigliosi e piatti tipici - Altra bellissima escursione da fare in autunno è quella del sentiero dei masi, ad Aica di Fiè, un cammino che si sviluppa lungo antichi percorsi carrabili che conducono attraverso un meraviglioso paesaggio agreste, caratterizzato da antichi masi, ponti sospesi, panchine e numerosi belvedere. Lungo il sentiero, si incontra la Buschenschank Gallo Rosso Fronthof, pronta ad accogliere gli escursionisti con piatti tipici altoatesini, tra cui spiccano le tradizionali ciambelle di Fiè, ripiene di pere essiccate. Immancabili lo speck e un buon bicchiere di Zweigelt.



Ci si ritempra con il vino novello - L’autunno è anche la stagione del Toerggelen in Alto Adige, un’antica tradizione. Tra ottobre e la fine di novembre è consuetudine fermarsi, dopo una passeggiata tra i masi, in una Buschenschank per degustare in compagnia il vino novello insieme alle pietanze tipiche come salsicce, crauti, pane nero, carne affumicata, formaggi, canederli, Krapfen ripieni e, certamente, alle castagne. E’ un momento di convivialità molto sentito, che consente di trascorrere in allegria la fine della stagione.



E per chi lo desidera, assoluto relax - Quello autunnale, inoltre, è anche un periodo contemplativo, che favorisce per suoni e per colori, il relax e pertanto, alloggiare in un maso Gallo Rosso consente, anche a chi preferisce non impegnarsi in escursioni, di restare nell’agriturismo, godendosi la quiete e il comfort dell’appartamento, la splendida vista sulle montagne, o di fare compagnia al contadino mentre accudisce gli animali.



