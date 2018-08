Alta Badia: rock your body tra le Dolomiti

L’ampia offerta di attività è l’ideale per vivere l’Alta Badia, in una relazione diretta con la montagna nella sua dimensione più autentica. Sport, benessere e natura offrono un concentrato unico di emozioni outdoor. E al tramonto, le maestose vette dolomitiche si tingono di un delicato rosa, regalando, così, lo spettacolo naturale detto enrosadira.



Il programma - Le attività tra le quali gli appassionati di montagna possono scegliere all’interno del programma Explore your way!, a seconda delle proprie passioni, sono suddivise in quattro tipologie. La categoria “nature gym” si basa su attività quali running, trail running, geocaching, orienteering e speed-hiking, mentre la categoria “rock your body”, comprende l’arrampicata, il free climbing, exploring, trekking e le vie ferrate. La tipologia “bike” è dedicata agli appassionati della bici mountain bike, includendo il bike touring, il freeride, l’e-mtb e l’enduro. Per finire, la categoria “flying” è dedicata agli amanti dell’adrenalina allo stato puro, offrendo svariate possibilità di paragliding, hang gliding e slackline.



Area movimënt - All’interno del mondo “Explore your way!” ci sono i Parchi Movimënt, situati al Piz La Ila, Piz Sorega, Pralongiá e Boé, e raggiungibili comodamente con gli impianti di risalita, grazie alla tessera Alta Badia Summer, che dà l’accesso a più di 10 impianti di risalita in tutta l’Alta Badia. I Parchi Movimënt sono collegati da piacevoli sentieri, da percorrere a piedi o in sella alle E-bike, che possono essere noleggiate alla stazione a monte degli impianti di risalita Piz La Ila, Piz Sorega e Col Alto, oppure nei centri di La Villa e Corvara.



I Bike Beats – Alta Badia Trails rappresentano la novità dell’estate 2018 all’interno dell’Area Movimënt. I tre tracciati, di difficoltà facile, media ed impegnativa, si snodano su terreno sterrato dalla stazione a monte fino alla stazione a valle del Piz Sorega. Si tratta di circuiti “Country Flow”, quindi sentieri scorrevoli, riservati unicamente alle bici mountain bike o e-bike, con paraboliche di contenimento e salti di facile/media difficoltà. L’area Movimënt si contraddistingue per essere una zona dog friendly.



Summer Park La Crusc - Si tratta di un parco didattico, dedicato interamente alle famiglie. Gigantesche sedie in legno, ampie sedie a sdraio a forma di animale, la grotta del drago, i giochi d’acqua, il mini zoo, sono solo alcune delle attrazioni che arricchiscono il parco. Tra le novità, il percorso kneipp, che grazie alle proprietà dei sassi e dell’acqua, dona al corpo benessere e relax. I più avventurieri possono invece cimentarsi sui due percorsi di geocaching, alla ricerca dei tesori nascosti, dedicati ai fiori che crescono sui prati di Armentara. Sicuramente non può mancare una visita al santuario Santa Croce, raggiungibile comodamente in seggiovia dal Summer Park La Crusc. Si tratta di un luogo di culto, frequentato ogni anno da molti pellegrini. Il prato adiacente la chiesetta gotica, il 31 luglio farà da cornice al concerto di “Paolo, il pianista fuori posto”, che si esibirà al suo pianoforte, situato in questa location decisamente particolare, dalle 10 alle 17.



Trekking con pernottamento in tenda - Anche quest’anno Explore your way! offre la possibilità di prenotare un trekking con pernottamento in tenda. Appuntamento in programma per il 3 e 4 agosto con trekking dal Boé al Pralongiá e osservazione astronomica. Al mattino seguente, ci si sveglia prima dell’alba. Insieme si fa una breve camminata per godere il sorgere del sole, prima della colazione per poi partire per un’altra escursione nel cuore delle Dolomiti. l’Alta Badia propone settimanalmente, all’interno del programma “Cammina con noi” una vasta scelta di gite guidate.. Le escursioni sono suddivise in tematiche - cultura, natura, avventura - e in base ai diversi gradi di difficoltà degli itinerari – facile, medio, impegnativo.



Alla scoperta della Grotta della neve - Tra le gite guidate, c’è quella alla Grotta della neve, ai piedi del monte Santa Croce. Si tratta di una grotta naturale, scavata dall’incedere delle nevi e dal successivo scioglimento dei ghiacci che scendono dalle pareti delle montagne sovrastanti. La Grotta delle nevi è raggiungibile in una camminata di 45 minuti, partendo dalla chiesa Santa Croce, questa, raggiungibile anche comodamente con gli impianti di risalita. L’escursione guidata viene proposta ogni giovedì, fino al 14 settembre.



Per maggiori informazioni: www.altabadia.org