Ad Arezzo il Natale diventa spettacolo e trasforma le piazze e le strade del suo armonioso centro storico, vestendole di luci e di magia. Mercatini, allestimenti a tema, giochi, concerti e spettacoli regaleranno atmosfere uniche e imperdibili, fondendosi a meraviglia con il patrimonio artistico e culturale della città. Dopo il successo dell’edizione 2015, che aveva richiamato oltre 500.000 visitatori, Arezzo Città del Natale si propone quest’anno con un calendario ancora più folto, interessante, divertente.



Oltre 100 spettacoli – Un centinaio di spettacoli ambientati in una ventina di location diverse, regaleranno un percorso fatto di infinite emozioni. Dall’enogastronomia all’artigianato, dalla musica al teatro, dal gioco all’arredo urbano Arezzo saprà stupire il visitatore di ogni età.



Mercatini per tutti i gusti - Gli appassionati di mercatini troveranno in Piazza Grande il vero Mercato Tirolese in un allestimento singolare fatto di tipiche baite (fino al 26 dicembre). Mercatini di Natale anche in Piazza San Jacopo e Risorgimento (fino all’ 8 gennaio) mentre i prodotti tipici quali miele e tartufo saranno in mostra nel Mercatale dei Portici (19-24 dicembre). E mentre in Piazza San Michele gli ulivi si vestono di luce, divertimento per grandi e piccini in Piazza Guido Monaco con la Wonderland ( fino all’ 8 gennaio). In Piazza San Michele gli ulivi si vestono di luce, in Piazza San Agostino arriva il Frozen Village, Piazza Badia diventa la Piazza dei Presepi, il Palazzo della Fraternita si trasforma nella Casa di Babbo Natale.



Il Prato degli Artisti - Nella parte più alta della città, il Prato della Fortezza diventa il Prato degli Artisti: qui sarà allestito il live stage che ospiterà spettacoli – tutti ad ingresso gratuito - sul tema dei 4 elementi: acqua, fuoco, terra, aria. Ed è questa la parte più innovativa di Arezzo Città del Natale. Dopo la luce e la terra, temi dei primi due week end,il 17 e il 18 è andato in scena il fuoco con la Compagnia del Drago Bianco e lo spettacolo Etna. Danzeranno invece nell’aria le bolle con le quali, venerdì 23 dicembre, la Compagnia Nata e Ruinart realizzerà un live singolare, mentre il 24,25 e l’acqua sarà protagonista con le spettacolari fontane danzanti di Dominici’s. Il bosco della Fortezza diventerà incantato con le magie luminose dell’associazione No Dump e la Fortezza sarà una vera roccaforte per i bambini con il Laboratorio degli Elfi, il Labirinto magico, i giochi in legno di Mastro Geppetto e il Teatro per Bambini.



In giro col trenino – Immancabile il trenino turistico che collegherà le varie zone di Arezzo Città del Natale, proponendo un itinerario tutto da scoprire che toccherà anche mostre e rassegna, ad iniziare dalla grande esposizione Il sogno di Theimer, curata da Vittorio Sgarbi, visitabile fino all’8 gennaio all’interno della Fortezza.



Informazioni: www.arezzocittadelnatale.it



Informazioni meterologiche in tempo reale: www.meteo.it