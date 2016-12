15 aprile 2015 A Stromboli, un paradiso sotto il vulcano Rossellini la chiamò “Terra di Dio” e vi girò un film con Ingrid Bergman. Oggi è la meta ideale per chi cerca una vacanza inconsueta Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Stromboli è forse la più suggestiva delle Eolie: è infatti un vulcano ancora attivo e, di tanto in tanto, accoglie i visitatori offrendo lo spettacolo della lava incandescente e dei lapilli. La sua fama divenne mondiale nel 1950 quando Roberto Rossellini vi girò un classico del neorealismo italiano “Stromboli, terra di Dio”, con Ingrid Bergman quale protagonista. Da notare che nello stesso anno, per gelosia, la Magnani girò Vulcano nella omonima isola dell’arcipelago, che divenne meta prediletta del jet set.

Un viaggio a Stromboli, che fa parte delle stupendo arcipelago delle Eolie che comprende anche Lipari, Vulcano, Salina, Filicudi, Alicudi e Panarea, tutte dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, è un viaggio nel Mediterraneo primigenio, dove la natura, potente e incontrollabile è padrona: il vulcano erutta all’incirca ogni ora, creando uno spettacolo che non si può dimenticare. L’uomo si è però adattato magnificamente e fin da tempi remoti vi coltiva olivo, fichi, vite (l’uva malvasia in giardini terrazzati) e naturalmente pratica la pesca.



Una cucina ai profumi mediterranei - Una naturalità che si riflette nella cucina gustosissima ovviamente a base di pesci e crostacei cotti in modo semplice per esaltarne il sapore con l’uso costante delle profumatissime erbe che crescono spontanee e in gran quantità (rosmarino, origano, basilico), ma soprattutto capperi e menta. Saporiti anche i pomodorini maturati al caldo sole delle Eolie. I dolci sono a base di uva passa e mandorla ovvero le ‘vastidduzze’, oppure di vino cotto come gli ‘spicchiteddi’, da gustare con la pregiata Malvasia, il vino dolce, nettare degli dei. Tutto questo ben di dio si può gustare nei tanti – e rinomatissimi - ristoranti di San Vincenzo Scari, Piscità e Ficogrande oppure Ginostra, spesso mangiando in terrazze con panorami da mozzare il fiato.



Lo spettacolo del vulcano - Particolarmente affascinante è infatti vedere Stromboli dal mare sul far della sera, quando i lapilli rosseggianti solcano il cielo. Il nero è il colore che la caratterizza: nera è la sua roccia, nere sono le sue spiagge. Per raggiungere il pittoresco centro abitato, Ginostra, si arriva in barca fino all’approdo di Pertuso, poi si sale per una scalinata. Per godere appieno questo luogo incantato, è consigliabile fare un giro dell’isola in barca per visitare le insenature, le grotte e le bellezze della costa cullati dalle onde del mare. A Stromboli, la bocca del cratere può essere visitata, ma con una guida autorizzata e, quando il vulcano erutta, è consigliato guardare da una barca la ‘sciara di fuoco’, dove la lava, appena entra in contatto con l’acqua di mare, solleva colonne di vapore. Le Eolie sono raggiungibili da Milazzo, Messina, Reggio Calabria e Napoli.



Per maggiori informazioni: www.turismoeolie.com



Informazioni metereologiche in tempo reale: www meteo.it

Per assaporare il mare delle Isole Eolie, ecco un video tratto da "Luoghi di magnifica Italia".