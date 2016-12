A Roma in gita con bambini curiosi

Per iniziare è doverosa la visita al Colosseo: è il simbolo di Roma, è l’icona della storia dell’Occidente, da quando nell’80 d.C. fu inaugurato da Tito per diventare e rimanere il più grande anfiteatro del mondo. Se si tende l’orecchio nelle gallerie di collegamento alle scalinate con un po’ di fantasia si può udire ancora il ruggito delle belve - leoni e tigri - pronte a battersi nei combattimenti coi gladiatori.



A fine mattinata si viene colti da un sussulto, per un attimo. E’ l’emozione del colpo di cannone del Gianicolo. Su questo colle ogni giorno alle 12 in punto viene sparata una cannonata a salve dai militari dell’Esercito, che ormai da oltre un secolo e mezzo serve a sincronizzare le campane delle chiese di tutta Roma. Per uno snack si mangia alla Zanzara (via Crescenzio 84), un bar con cucina veloce e tavoli all’aperto, dopodichè un po’ di dolcezza alla gelateria dei Gracchi (via dei Gracchi 272).



Altra visita da non perdere è quella alla chiesa più grande del mondo, la Basilica di San Pietro, in Vaticano. Se ci si ferma al centro della piazza si viene avvolti da due file di colonne perfettamente allineate, che sembrano abbracciare l’osservatore. Centoquaranta statue di santi delineano quello spazio e custodiscono tesori d’arte impressionanti all’interno dei Musei Vaticani che raggiungono l’apice nella Cappella Sistina, dove il racconto per immagini del Vecchio e Nuovo Testamento sarà tutt’altro che noioso per i piccoli. Lì riconosceranno la nota icona della Creazione di Michelangelo nella quale Dio tocca il dito indice di Adamo. Interessante anche la Galleria delle Carte Geografiche, una distesa di carte delle regioni italiane su 120 metri di corridoio.



Poi tutti diretti da Explora, il museo dei bambini: i più curiosi potranno imparare a usare pesi e misure, a generare l’elettricità manovrando ruota a pale, azionare getti d’acqua dal camion dei pompieri e partecipare a corsi di fai-da-te con attrezzi di ogni genere in questo museo didattico (www.mdbr.it). Per gli scienziati in erba invece la tappa migliore è Technotown: si tratta di una ludoteca dotata di sale “Lego innovation education studio”, “scultorobot” per la stampa in 3D, “Flipball” per giocare a calcio virtualmente e con simulazione degli studi tv. In entrambi questi luoghi ci si possono trascorrere intere giornate.



Al momento della cena si può scegliere una pizza sottile e croccante da Baffetto (06.6861617) oppure una cena con piatti tipici da Otello alla Concordia (www.ristoranteotelloallaconcordia.it), o ancora l’accogliente e HomeRestaurant da Michele e Daniela (www.homerestaurantroma.it, necessario prenotare), location family friendly, direttamente in casa, per accontentare i bambini e viziare un po’ tutti con ricette di cucina casalinga di ottimo livello. Poi tutti a riposare. L’hotel da sogno in cui pernottare nella città eterna è senza dubbio l’Hassler (www.hotelhasslerroma.com), un gioiello d’eleganza ma accogliente in cima alla scalinata di Trinità dei Monti, con una terrazza dalla vista mozzafiato sulle meraviglie di Roma. Per gli spostamenti in centro nessun problema, c’è una courtesy car elettrica con autista a disposizione. Ma si può scegliere anche un B&B: da segnalare il San Michele a Porta Pia (www.bbsanmichele.com), in posizione strategica, che ha fama di servire deliziose colazioni.



Al mattino tappa lunga al Bioparco, meta ideale per chi vuol vedere da vicino animali provenienti da tutto il mondo, lanciando la sfida per riconoscerli tutti con nome e provenienza; le sorprese non mancano quando ci si trova di fronte agli animali in carne ed ossa. Qualche acquisto particolare si può fare al Pesciolino Rosso (via Bocca di Leone 49) dove si trovano giochi costruiti a mano con coloranti naturali e materiali atossici; invece un pranzo o merenda a base di gelato è da gustare da Neve di Latte (063208485) che prepara tutte le dolcezze con ingredienti biologici, di stagione e di prima qualità.