Venezia, aperitivo e cena con la vista più bella sulla città

11:34 - La più suggestiva vista su Venezia si gode senza uscire dalla Laguna, ma semplicemente “alzandosi” un po’ dal livello dei canali. Dalla Giudecca, grazie allo spazio libero offerto dall’ampiezza di questo canale, lo sguardo può spaziare sui tetti della città, sulle cupole delle chiese e sul campanile di San Marco, ben visibile sullo sfondo: siamo sulle terrazze panoramiche dell’Hilton Molino Stucky Venice, dove lo Skyline Rooftop Bar dell’albergo è pronto ad accogliere ospiti e clientela esterna all’hotel, per la stagione estiva. E chi, oltre all’aperitivo, vuole godersi una cena in una cornice altrettanto suggestiva, ha a disposizione il ristorante Aromi, tutto rinnovato nel look e nella proposta gastronomica.

Dalle due terrazze dello Skyline Rooftop Bar il colpo d’occhio su Venezia è davvero straordinario. La terrazza “Marghera” è il luogo da cui ammirare il tramonto, mentre la “Venezia” offre una veduta sulla città di inimitabile fascino, vista la sua posizione sopraelevata, una delle più alte della città. Per ammirare questo fantastico panorama si può approfittare degli appuntamenti offerti da Sunset, un ciclo di apertivi che, fino a settembre, diventano l’appuntamento speciale di ogni giovedì sera, nel luogo di Venezia più vicino al cielo. L’atmosfera è inusuale, tra drink e finger food, in un ambiente di design contemporaneo, con il dj set che anima la serata. A bordo piscina, poi, riapre, per il terzo anno consecutivo, la Champagnerie Ice Sky, in collaborazione con Moët & Chandon. Consultando il sito www.skylinebarvenice.com si possono conoscere tutti gli appuntamenti della prossima stagione estiva.



Chi invece desidera cenare, può godersi un’altra atmosfera speciale al ristorante Aromi, stavolta a piano terra. L’acqua, elemento dominante della città lagunare, è protagonista sia degli spazi interni, dominati da una tonalità intensa e particolare del colore blu, con arredi e design ispirati al mondo della navigazione, sia in quelli open air, che sfruttano l’area esterna a un passo dal canale della Giudecca, per godere la brezza marina, il suono del mare e la prospettiva su Venezia.

La proposta gastronomica, di altissimo livello, propone la riscoperta e la valorizzazione dei sapori veri della cucina mediterranea, in una raffinata varietà di piatti creati dall’Executive Chef dell’Hotel, Ivan Catenacci. Da non perdere la fantasia di granchio del litorale veneziano con bottarga, oppure il filetto di manzo macerato e cotto al vapore, salsa verde e verdurine al miele millefiori. Molto curiosa è poi la Wine Library, una biblioteca di etichette e di vini da degustare attorno un tavolo davvero speciale, della produzione Riva 1920, realizzato riutilizzando le briccole in disuso della laguna di Venezia. I vini si scelgono tramite iPad, attraverso un sistema altamente avanzato e tecnologico.



Chi preferisce un ambiente più informale, può scegliere invece il ristorante Bacaromi, che ripropone l’atmosfera della tradizionare Cicchetteria Veneziana



L’Hotel Hilton Molino Stucky è uno dei simboli di Venezia. Inaugurato il 1 giugno 2007, l’albergo nasce dal restauro di tredici edifici che costituivano in origine un antico mulino edificato a cavallo tra Ottocento e Novecento, il Molino Stucky, appunto, una delle testimonianze di architettura industriale più note della città. L’albergo ha conservato il nome e la struttura originaria nel desiderio di preservare il ricordo storico del fondatore Giovanni Stucky. Tutte le informazioni sul sito www.molinostuckyhilton.it/