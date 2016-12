Vacanze in Sardegna: "Fanno miracoli"

15:35 - Ne hanno parlato testate prestigiose e autorevoli, come il New York Times, il Sunday Times e il tedesco Bunte: ora è la volta del popolarissimo e diffusissimo quotidiano inglese Daily Mail, che in uno strepitoso reportage invita i suoi oltre 5 milioni di lettori a scoprire o riscoprire la Sardegna per le vacanze.

La reporter Wendy Driver consiglia ai Sudditi di Sua Maestà una full immersion nella Sardegna segreta, una terra capace di trasformare in un "meraviglioso senso di benessere" le vacanze di chiunque.

"È una salita difficile – scrive la Driver - ma il panorama vale lo sforzo. Dalla cima del monte Tiscali lo sguardo passa da rocce calcaree, a canyon, a gole. Ai miei piedi si trova un grosso cratere naturale dove si trovano le rovine di case di pietra dal colore del fango: è un villaggio nuragico, risalente all’età del Bronzo costruito più di 3000 anni fa. Presso la grotta di Ispinigoli Grotto, a solo mezz’ora di macchina, mi sono avventurata in questa enorme caverna sotterranea: i visitatori – prosegue il Daily Mail - possono accedervi solo per mezz’ora mentre le luci illuminano le rocce dalla forma bizzarra. Ho passato i miei primi giorni in Sardegna a visitare il massiccio del Supramonte. Si trova a solo un paio d’ore dalla sfavillante Costa Smeralda e sembra incredibilmente remoto. I sentieri di montagna sono deserti e gli unici ingorghi sono causati dai pastori e dalle loro pecore. Terrazze con spettacolari viste sulle montagne sono nascoste nei giardini, luogo ideale per godere del tramonto o osservare il cielo punteggiato di stelle in compagnia di un astronomo locale. Ci sono angoli tranquilli dove è possibile rilassarsi in totale pace: non stupisce che la zona abbia attratto personalità coma Richard Gere o Stella McCartney. Le mie spiagge preferite – conclude la giornalista britannica - sono quelle della Costa Smeralda, che con le loro sabbie bianche, sono ancora affollate a settembre. L’ultima sera della mia permanenza ho visitato un altro insediamento nuragico sulle colline della Gallura: a Li Mizzani, la Tomba dei Giganti, dove si trova una tomba con una particolare forma planimetrica simile ad una testa di toro allineata con il sole che tramonta e dominata da una pietra tombale da due tonnellate.” (Leggi l'articolo)

Il popolare quotidiano è abituato a non fare sconti a nessuno: proprio per questo l'articolo è il migliore degli slogan pubblicitari. Il Daily Mail ha avuto il merito di scoprire numerosi scandali in UK come quello degli abusi sessuali presso la Camera dei Comuni, che vedeva coinvolto il vicepresidente Nigel Evans, o di essere il primo a denunciare i malfunzionamenti della gestione dei Giochi Olimpici di Londra 2012.



Insomma, una dichiarazione d’amore che ancora una volta evidenza come la Regione amministrata da Ugo Cappellacci non smetta di sorprendere l’opinione pubblica internazionale, affascinata da questa terra che ha sempre molto da offrire in ogni stagione.