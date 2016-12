Vacanza: agli italiani piace al mare e in famiglia

18:35 - La vacanza è un momento in cui finalmente ci si dedica a quello che si ama e alle persone che più ci sono care. Per questo la vacanza è l’occasione ideale per trascorrere del tempo in compagnia della famiglia. La pensano così quattro italiani su cinque, qualsiasi sia la destinazione scelta per il periodo di ferie, anche se, in testa alle preferenze, resta sempre il mare.

Sono questi i risultati di un sondaggio condotto da TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, che ha intervistato oltre 5.000 utenti italiani per analizzare le abitudini dei viaggiatori nostri connazionali in vacanza con i propri cari. Circa la metà degli interpellati (48%) si accinge a partire in compagnia solo del proprio partner, ma il 45% sarà accompagnato anche dai figli. Tra gli italiani che viaggiano con prole al seguito, oltre 3 su 5 coinvolgono i figlioli nella pianificazione della vacanza e prestano attenzione alle loro richieste ed esigenze. Circa il 34% sceglie una destinazione nell’ambito dei confini nazionali, mentre il 66% ha dichiarato di non avere problemi a recarsi anche all’estero. Tra le destinazioni preferite al primo posto si posizionano le mete marittime, seguite dalle città e dalla montagna.



Invitati ad indicare le regioni più adatte per una vacanza family friendly, i viaggiatori italiani hanno indicato in prevalenza l’Emilia Romagna, seguita in seconda posizione dal Trentino Alto Adige, dalla Toscana al terzo, quindi da Puglia e Sicilia, rispettivamente al quarto e quinto posto.



“Viaggiare in famiglia regala grandi emozioni e ricordi indelebili, ma qualche volta organizzare una vacanza con i propri cari comporta qualche sforzo in più” spiega Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “I viaggiatori possono trovare ispirazione tra gli hotel premiati dai TripAdvisor Travelers Choice Hotel nella categoria hotel per famiglie che quest’anno ha incoronato come vincitore a livello mondiale proprio una struttura italiana: il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel a Ortisei”.



Ed ecco la classifica delle strutture italiane più apprezzate dai viaggiatori della community:

1. Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei (BZ)

2. Hotel Gambrinus Mare, Cattolica (RN)

3. Family Hotel La Grotta, Vigo di Fassa (TN)

4. Sibari Green Village – Bluserena, Cassano allo Ionio (CS)

5. Hotel Piz Galin, Andalo (TN)

6. Torreserena Village – Bluserena, Marina di Ginosa (TA)

7. Villaggio Vascellero Club Resort, Cariati (CS)

8. Magna Grecia Hotel Village, Metaponto (MT)

9. Hotel Executive, Cesenatico (FC)

10 Family Hotel Primavera, Levico Terme (TN)